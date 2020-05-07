للمحجبات .. إليكِ أبرز تنسيقات جاكيت الكيمونو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - يتميز جاكيت "الكيمونو" أنه قطعة خفيفة محتشمة تناسب المرأة المحجبة، إضافةً إلى أنه يمكن تنسيقه مع العديد من القطع في الكثير من الإطلالات، ويعد من أبرز القطع العصرية الأنيقة للفتيات الشابات في الأجواء الحارة، فإليكِ أبرز تنسيقاته. تنسيقات الـ "كيمونو" تنسيقات الكيمونو تابعي المزيد:موديلات فساتين كاجوال صيفية من وحي الفاشينيستا المحجبات

يتميز جاكيت "الكيمونو" بألوانه المفعمة بالحياة التي تضفي روح الانطلاق والمرح على إطلالة المرأة، ويُصمَّم بأكثر من موديل، منه القصير ومتوسط الطول والطويل، ويمكنك ارتداؤه مع البنطال الجينز والتيشيرت لإطلالة كاجوال بسيطة، أو مع القميص والتنورة لخيار مناسب للعمل، أو مع الفساتين ذات التصميم البسيط والبنطال الفضفاض لمظهر متكامل في فصل الصيف، كما يمكنك الظهور به مع إطلالة يكسوها اللون الأسود أو أحد الألوان المحايدة لخيار أنيق مميز.

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