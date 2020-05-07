الامارات | توم كروز يواصل المغامرات.. هذه المرة في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يواصل المغامرات.. هذه المرة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، إن الممثل الشهير، توم كروز، يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وكتب مدير «ناسا»، جيم برايدنستاين، على «تويتر»: «(ناسا) متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية».

وأضاف «نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلاً جديداً من المهندسين والعلماء، لتحويل خطط (ناسا) الطموحة إلى حقيقة»، ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل، لكن التغريدة نُشرت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني «ديدلاين»، جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة «تسلا»، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، رجل الأعمال إيلون ماسك، في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

وقال الموقع، أول من أمس، إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لايزال في مراحله الأولى.

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ويشتهر كروز (57 عاماً) بطل سلسلة أفلام «ميشن إيمبوسيبول» (مهمة مستحيلة)، بأداء المشاهد الخطرة في أفلامه بنفسه. وقاد كروز طائرات مقاتلة في فيلمه المقبل «توب جن: مافريك»، وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم «ميشن إيمبوسيبول روج نيشن» (مهمة مستحيلة: أمة مارقة)، عام 2015، وتسلق برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، ضمن أحداث فيلمه «ميشن إيمبوسيبول: جوست بروتوكول» (مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح). وصدر قرار بتعليق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، في فبراير الماضي، مع تفشي وباء فيروس «كورونا» في إيطاليا. وتسبب الوباء في وقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود، وإغلاق دور العرض السينمائي.

مشروع فيلم الإثارة المقترح لايزال في مراحله الأولى.

بطل «مهمة مستحيلة» يشتهر بأداء المشاهد الخطرة بنفسه.

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