الامارات | التراث الحديث.. شاهد على ذاكرة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن التراث الحديث.. شاهد على ذاكرة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الشيخ سالم خالد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس اللجنة الفنية للتراث الحديث، أن تأسيس لجنة تُعنى بالتراث الحديث جاء ثمرة تعاون بين نخبة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية لصون التراث المعماري وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، حتى يبقى شاهداً على المراحل التاريخية التي مرت بها قبل الاتحاد، وعهد الآباء المؤسسين، وصولاً إلى ما تشهده دولتنا من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعمارية.

وأوضح أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى مجلس التراث، وستعمل على اقتراح جملة من المبادرات الوطنية التي تضمن الحفاظ على الموروث المعماري، باعتباره ذاكرة الوطن وحقاً للأجيال القادمة لا ينبغي التهاون في الحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول عن بُعد الذي عقدته اللجنة الفنية للتراث الحديث، لمناقشة أجندتها خلال العام الجاري، بهدف توحيد الجهود لصياغة منظومة وطنية تُسهم في الحفاظ على التراث الحديث ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وإعداد التشريعات والسياسات والتوجهات المستقبلية، بشأن الحفاظ على التراث الحديث في ظل المتغيرات التنموية السريعة.

معايير عامة

في بداية الاجتماع، رحّب الشيخ سالم خالد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس اللجنة الفنية للتراث الحديث، بأعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الجهات في الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة، مثمناً دورهم الفعّال في حفظ ونشر الوعي بالتراث الحديث، الذي يرتبط «بالعمارة والعمران»، المباني، الفراغات الداخلية والمناظر الطبيعية الثقافية، الصروح الاقتصادية وغيرها، في الدولة، بدءاً من فترة ستينات القرن الماضي.

وتتولى لجنة التراث الحديث مجموعة من المهام والاختصاصات، أبرزها تحديد مواقع التراث الحديث في الدولة، والتي يُقترح ضمها إلى قائمة التراث العالمي، وتحديد مجالات التعاون بين جميع الجهات المعنية بمجال التراث الحديث، ووضع معايير عامة لقياس القيم الثقافية التي تتمتع بها هذه المواقع كالقيمة المعمارية، الجمالية، التاريخية، السياسية، الوطنية والمجتمعية وغيرها، فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالتراث الحديث إلى مجلس التراث والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة، والمساهمة في إعداد مواد علمية لتدريب العاملين في الجهات المعنية حول كيفية الحفاظ على التراث الحديث، وتحديد مجالات البحث والمعرفة من خلال عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بشأن التراث الحديث.

فترتان

Advertisements

حدد مصطلح التراث الحديث بالتعاون ما بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومختصين في مجال التراث الحديث على مستوى الدولة، ويعرّف بأنه المواقع والمساحات العمرانية والمباني، باعتبارها منتجات ثقافية وجزءاً حيوياً من التراث الثقافي للدولة، يجب العمل على تحديدها وتقييمها وتسجيلها، وذلك لأهميتها ومكانتها الثقافية في المجتمع من أجل الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وصنف الخبراء التراث المعماري في الدولة إلى فترتين تبعاً لتاريخها: الأولى بدءاً من الستينات، من اكتشاف النفط وما تبعه من نمو اقتصادي وتجاري متسارع الى حدوث تغيير جذري في البيئة العمرانية وتوسع المدن ونموها، وإنشاء التجمعات الصناعية والتجارية والسكنية والأحياء الجديدة كالمباني والمدارس والإسكان العام والمستشفيات، والثانية بدءاً من فترة التسعينات مروراً بالتطور العقاري وزيادة الاستثمارات، واستخدام التقنيات الحديثة في التوسع العمراني والمعماري.

مشاركة التجارب

يضم مجلس التراث في عضويته المؤسسات الحكومية المعنية بالتراث والآثار في الدولة، ويتولى مجموعة من المهام والاختصاصات من بينها، مناقشة ودراسة الموضوعات المتعلقة بالنظم والاستراتيجيات ذات الصلة، ودراسة الاحتياجات التشريعية والتخطيط المشترك، وتبادل ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات.

سالم القاسمي:

«اللجنة ستعمل على اقتراح مبادرات تضمن الحفاظ على الموروث المعماري، باعتباره حقاً للأجيال لا ينبغي التهاون في الحفاظ عليه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news