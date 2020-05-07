الامارات | 5 إرشادات جمالية في رمضان بظل الحجر الصحي

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات جمالية في رمضان بظل الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تتعرض البشرة في رمضان للإرهاق جراء العديد من العوامل، ومنها عدم الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات، إلى جانب عدم انتظام النوم، وقلة شرب الماء والسوائل، وكذلك تخفيف العناية، وتؤثر هذه الأمور مجتمعة في نضارة وشباب البشرة، ويضاف إليها في الوقت الراهن، عامل الحجر الصحي الذي يجعل البشرة بحاجة الى عناية خاصة.
ويقدم الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية، الدكتور مازن عرفة، خمسة إرشادات مهمة للحفاظ على جماليات البشرة، خصوصاً في ظل العزل المنزلي.
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