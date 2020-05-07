الامارات | عصفور وفانوس من العراق يحصدان جائزة «إكسبوجر»

شكرا لقرائتكم خبر عن عصفور وفانوس من العراق يحصدان جائزة «إكسبوجر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلقطة حملت عنوان «عصفوري»، فاز المصور العراقي أحمد لازم بجائزة المركز الأول في مسابقة #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، في أسبوعها الثالث، فيما ذهب المركز الثاني لمواطنه المصور سعد الحمادي عن صورته «فانوس رمضان».

وأبدع صاحب المركز الأول الذي حظي بجائزة قيمتها 1000 دولار في الصورة، إذ استطاع أن يوظّف الإضاءة وعمق المجال المرئي لأن تكون عنصراً فاعلاً في الصورة، وتجذب أنظار المشاهد لمشاعر الطفل وانفعالاته، كما برع في جعل العصفور لاعباً أساسياً في التكوين ونجح في إظهار العلاقة الودّية التي تجمع بين الطفل والطائر من خلال توثيق نظراتهما التي سارت بالاتجاه نفسه.

بينما عكست الصورة الثانية التي فاز صاحبها بجائزة قيمتها 750 دولاراً، مكانة الشهر الكريم وحضوره الاستثنائي في هذه الظروف، إذ استطاع الحمادي أن يُبرز من خلال لقطته مشاعر الوحدة والعزلة التي يبديها الطفل ممسكاً فانوسه في إشارة إلى قدوم شهر رمضان ليضيء العزلة، ويعزّز الأمل والطمأنينة لدى العائلات الصغيرة التي حالت الظروف الاحترازية دون الالتقاء مع الأقرباء والأسر الأخرى.

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من جهتها، أشادت لجنة تحكيم المسابقة بموهبة كثيرين من المشاركين، وقدرتهم على توظيف المساحة لصالح العناصر المرئية والاستفادة المثلى من معدلات الضوء وتوظيف لغة الجسد في شرح مضامين الصور وغايتها، علاوة على الأفكار التي حملتها اللقطات ومدى عمقها وانسجامها مع الواقع الذي تعيشه جميع الأسر في ظلّ ظروف الحجر الصحي وحلول شهر رمضان المبارك.

يُشار إلى أنه لا يشترط للراغبين في المشاركة بالمسابقة استخدام نوعية محددة من الكاميرات، إذ تتيح لهم استخدام المتوافر لديهم منها، مع ضرورة أن تكون الصور المشاركة قد التقطت أثناء فترة الحجر المنزلي.

لجنة التحكيم تشيد بموهبة المشاركين والأفكار التي يطرحونها في صورهم.

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