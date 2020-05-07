الامارات | كلمات أغنية نادرة لبوب ديلان في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية نادرة لبوب ديلان في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت دار سوذبيز للمزادات، أول من أمس، مخطوطة للبيع تعود لعام 1966، كتب عليها أسطورة الموسيقى، بوب ديلان، في شبابه، كلمات أغنية من ألبومه «بلوند أون بلوند»، وأغنية أخرى قرر لاحقاً عدم استكمالها.

وتُظهر اللوحة الورقية تأملات إبداعية للمغني الأميركي وهو يصوغ أغنية «على الأرجح أنت تسير على طريقتك»، إحدى أكثر أغاني الألبوم التي لا تنسى. وما يجعل المخطوطة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، هو وجود أغنية ثانية لم تكتمل، كُتب ما يزيد على 12 سطراً منها في النصف العلوي من المخطوطة. وتراوح قيمة المخطوطة بين 15 و19 ألف دولار، وستكون متاحة للمزايدة عبر الإنترنت حتى 12 مايو الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news