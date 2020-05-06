أحدث تصميمات العبايات الملونة لفصل الربيع من خولة المراغي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 10:45 مساءً - تعتمد الإعلامية خولة المراغي على أجمل خطوط الموضة في عباياتها، ومن أبرز عباياتها وأكثرها حداثةً جمعنا لَكُنَّ عدة عبايات ملفوفة ومصممة بالألوان الزاهية؛ لتناسب إطلالاتكن في فصل الربيع.
عبايات زهرية لإطلالة أنثوية
تفضِّل النساء العبايات ذات الألوان الأنثوية كاللون الزهري، ومن أبرز إطلالات خولة ارتدت عباية زهرية واسعة مزينة بالفصوص من الأعلى وأكملتها بفستان زهري بدرجة أغمق، وظهرت بعباية زهرية مزينة في الأكمام بالخطوط اللامعة، لإطلالة مناسبة للمناسبات البسيطة.
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إطلالات العبايات المزينة بالأبيض للنَّحِيلات
تعطي العبايات البيضاء والمزينة بالأبيض مظهرًا رائعًا للنحيلات، ومن أبرز خيارات خولة، عباية رمادية مزيَّنة من الأطراف بالقماش الأبيض المزين بالفصوص الفضية، وأطلت بعباية بيضاء مزينة بقماش أسود وتطريزات سوداء لخيار بسيط وفريد من نوعه، وتأنقت بعباية بيضاء مزينة بقماش بني مطرز بشكل متباعد، واختارت عباية بيضاء مزينة بنقوش صفراء في المنتصف، ونسقتها مع فستان أصفر لزِيٍّ مُفْعَمٍ بالحياة.
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خيارات العبايات الشبابية
لعبايات شبابية أنيقة وعصرية، تجملت المراغي بعباءة بنية ذات قماش أحمر في المنتصف تزينه الزهور، وتجملت بعباية رمادية بتصميم بسيط وناعم مع فستان رمادي بدرجة أفتح لخيار بسيط وأنيق.
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