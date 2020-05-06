أبرز صيحات القفاطين الرائجة لرمضان 2020 من أهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 10:45 مساءً -

تنتظر المرأة شهر رمضان من كل عام لتتألق بأروع صيحات تصاميم القفاطين الفاخرة التي تطرحها أهم الدور العالمية ضمن مجموعاتها في كل موسم مخصصةً المرأة العربية بتصاميم فريدة وراقية.

قفطان بأكمام منتفخة balloon sleeves من ألبيرتا فيريتي



ولرمضان 2020، تألقي في منزلك بتصاميم متميزة من القفاطين من توقيع دور عالمية فاخرة عرضتها على منصاتها لموسم ربيع 2020، فكوني من متبعات آخر اتجاهات الموضة وألقي نظرة معنا على أبرز صيحات القفاطين الرائجة..

صيحات القفاطين الرائجة لرمضان 2020

قفاطين رائجة لرمضان 2020 بألوان مشرقة

قفطان بالزخرفات من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



لم تغب القفاطين الملونة عن مجموعة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti لموسم ربيع 2020، حيث نثرت سحر ألوانها الحيوية والمشرقة مثل الفوشيا والبنفسجي ومزيج الألوان على منصة العرض. وقد ظهرت بتصاميم متنوعة تراوحت بين الأكمام المنفوخة balloon sleeves والزخرفات والتطريزات.

وكذلك أعجبنا القفطان باللون البنفسجي بطبعات الورود العريضة على منصة عرض فالنتينو Valentino، والذي يمكنك ارتداؤه كفستان محتشم.

قفاطين لماعة لرمضان 2020

قفطان لماع من فالنتينو Valentino



أضفي الرونق على إطلالتك المسائية في رمضان 2020 من خلال القفاطين اللماعة سواء كانت بالزخرفات أو بالترتر البراق. وقد لفتنا القفطان بتصميمه الواسع من الترتر البرتقالي على منصة عرض فالنتينو Valentino.نسقيه مع إكسسوارات بسيطة باللون الأسود لتفادي الإطلالة المبالغ فيها.

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قفاطين مؤلفة من قطعتين رائجة لرمضان 2020

قفطان من قطعتين باللون الوردي الباهت من إيلي صعب Elie Saab



ظهرت في الآونة الأخيرة على منصات عروض ربيع 2020 تصاميم القفاطين المؤلفة من قطعتين، وهي مستوحاة من تصميم العباية. حيث يمكن أن تكون القطعة السفلى عبارة عن جمبسوت أو فستان طويل وفوقها تصميم قريب من العباية المفتوحة.

وقد لفتنا هذا التصميم ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab من خلال قفطان بأسلوب جمبسوت وعباية مفتوحة باللون الوردي الباهت يزيّن خصره حزام عريض بلون الكاميل لإطلالة كاملة.

تجنبي ارتداء الحزام فوقه إذا كنت من صاحبات البطن الممتلئ، ذلك تفادياً لإبرازها.

كذلك، فقد لفتتنا قفاطين مؤلفة من قطعتين ولكن بتصاميم بسيطة، على منصة تمبرلي لندن Temperly London لربيع 2020. فجاءت بطبعات صغيرة مناسبة لمختلف الأجسام سواء كنت من الممتلئات أو النحيفات.

قفاطين رائجة لرمضان 2020 من وحي عالم السفاري

قفطان من إيلي صعب Elie Saab باللون الأصفر



ظهرت القفاطين مستوحاة من عالم السفاري، جامعةً بين الأناقة وروح المغامرة، على منصة إيلي صعب Elie Saab لربيع 2020. فقد لاحظنا ذلك من خلال لوحة الألوان المعتمدة والتي تراوحت بين الوردي الباهت والأخضر والأصفر؛ إضافةً إلى القصات الواسعة المتنوعة والعصرية. فلاحظنا القفاطين بالكسرات والأخرى المزركشة بالتطريزات، كما وجاء بعضها الآخر بتصميم الكاب الراقي.