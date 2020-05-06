أقراط ألماس ناعمة لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 10:45 مساءً - الأقراط الماسية الناعمة هي عنصر أساسي كلاسيكي في أيّة مجموعة مجوهرات. فالماس عنوان للأناقة والرّقي والندرة، ولا شيء يسحر اللحظات الخاصة تماماً مثل المجوهرات الماسية. و تبقى الأقراط أي القطع الصغيرة الأكثر تاثيرًا على إطلالة المرأة، بخاصة مع المجموعات الجديدة. فقد شهد هذا الموسم ندرة التصميمات البسيطة، مع توجّه إلى إضافة منحوتات وطبعات ورسمات ناعمة. إخترنا لكِ أحدث وأجمل تصاميم وموديلات الأقراط من أهم الماركات العلمية:

أقراط ألماس ناعمة بأشكال هندسية

اقراط تيفاني



تزداد شعبية الماس بشكل كبير في هذا الوقت. ضمن فئة الماس الأبيض، نشهد اتجاهًا نحو أشكال الماس فريدة عام 2020. لقد كان الماس المستدير الشكل الأكثر شعبية للماس منذ عقود، ولكن منذ السنوات القليلة الماضية يتعرّض لمنافسة قوية، إذ أصبحت النساء تفضّلن ألماس بأشكال هندسية مختلفة؛ وهناك شكل واحد من الماسات الفاخرة يتفوّق في المنافسة على شكل الماس الأكثر شهرة في عام 2020: الماس على شكل بيضاوي. يُعد الماس على شكل بيضاوي حاليًا أكثر أشكال الماس الفاخرة شيوعًا بين عامي 2019 و 2020 (بين الأزرار، والأقراط وخواتم الخطبة وخواتم الماس المقلدة وقلائد قلادة الماس وجميع الأنواع الأخرى من المجوهرات الراقية)، وذلك بفضل مظهره الفريد من نوعه والصالح لكل زمان.

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أقراط ألماس كلاسيكية أميرية ناعمة

اقراط ألماس مشعة



أقراط الماس الكلاسيكية هي ترند كل عام وهي أفضل إختيار يناسب كل المناسبات والأوقات. هناك عدّة موديلات لأقراط الماس الكلاسيكية منها المقطّع والموصول، ولكنها كلّها عالية الجودة ذات قيمة جمالية لا تنضب. ببساطة، هذا النوع هو القاعدة الأساسية "لإعدادات ترصيع الألماس"...أيّ أصول الأقراط التي قد تتضمّن الأحجار الكريمة، وبعدّة أشكال وأحجام. من ناحية أخرى، تتميّز أقراط الماس الأميرية بالأحجام التي تتخذها، حيث يتم تقطيعها بطريقة تشبه ستايل الأميرات. إنطلقت هذه التصاميم من فرنسا، وهذا ما يجعلها مثالية للعروس خاصة مع وضع التاج الترند في 2020. أقراط الماس الأميرية مصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا، ومزيج الألوان الذي يحتويه يجعل التأثير اللامع هادئًا وخافتًا.. هذه ماسات مصنّفة بدرجة عالية جدًا، فهي خيارات ممتازة لأي سيدة ترغب في وضع أقراط ذات قيمة ملكية. أمّا الأقراط المفضلة للكثيرات بسبب تركيبتها وموديلاتها، فهي تلك المستديرة والمقطّعة والأكثر تقليدية من بين جميع الأنماط، هذا النوع من الأقراط يّطلق عليه لقب "التاج". هذه الأقراط لطالما تحافظ على قيمتها وجاذبيتها البصرية الرائعة. أقراط سوليتير بالشكل الدائري بالنسبة لصائغي المجوهرات لا تشوبها شائبة. يتم طلاؤها بالذهب الأبيض عيار 14 قيراطًا، لمنع الظلال الطبيعية للماس التي تكون بلا لون.

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