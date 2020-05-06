فساتين زفاف مفتوحة من الأمام

لم تكن صيحات الفساتين المفتوحة قد لاقت رواجاً جماهيرياً في الماضي، إلا أن اقتناء الفنانات والنجمات العالميات لمثل هذه الموديلات في الآونة الأخيرة قد جعل الكثيرات يتجرأن لارتداء مثل هذه الفساتين في يوم زفافهن والتي تكشف عن مفاتن الجسم الأنثوي.

سواء كنت تفضلين الإطلالة الكلاسيكية أو العصرية، فسوف تجدين تصاميم تناسبك من أشهر المصممين.

لإطلالة ناعمة نقدم لك فستاناً بفتحةٍ جانبية طويلة تبدأ من أعلى الأرداف يعلوها كشكشة بسيطة التصميم بأكمام قصيرة، وصدر شفاف مُطرز بالكامل.

لوكْ بسيط، فستان بتطريز في الصدر بالكامل بالكريستالات الفضية الفاخرة التي تعطيه رونقاً وجاذبية لا مثيل لهما، الفستان بفتحة صدر تأخذ شكل حرف الـV وحمالات عريضة نوعاً ما، أما عن الجزء السفلي فهو من الشيفون الناعم، والتصميم بفتحة طويلة من الأرداف وحتى نهاية الفستان.

لوك ناعم وبسيط

أما العروس التي تفضل فساتين الذيل الطويلة فيمكن أن تختار فستاناً من قماش الستان اللامع ليمنحك إطلالة مُلفته للجميع، بدون أكمام مع فتحة طويلة من الوسط تبدأ من أسفل الخصر مباشرة حتى نهاية الذيل من الستان الجذاب.

لإطلالة عصرية تعد الفساتين بالحمّالات المطرزة بالورود من أبرز التصاميم الرائجة لعام 2020، يتميز التصميم بالقصّة العمودية مع الوشاح التولْ الطويل وبفتحتيْ ساق من الجانبين.



وتستمر الفساتين الكاشفة للأكتاف Off Shoulder في موضة 2020، تلك الصيحة الأنثوية الرقيقة التي تحبها كثير من العرائس، وقد برزت في العديد من عروض الأزياء مع فتحة الساق الصغيرة.

لمحبي إطلالة ذيل السمكة يمكنك أن تعتمدِي هذا الفستان الضيق من قماش الدانتيل مع فتحة ساق جانبية يناسب أكثر الفتيات الرفيعات.

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فساتين بفتحة جانبية

يمكن أن يكون هناك أكثر من شق في تنورة الفستان، وهي صيحة تناسب العروس الجريئة والعصرية، ويمكن اعتمادها في حفلات الزفاف النهارية وفي الأماكن المفتوحة.

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