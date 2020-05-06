الأناقة الراقية بأسلوب هيا عبد السلام

كثيرات من النجمات العربيات دخلن قائمة الأكثر أناقة، والتنافس بينهن أصبح شديداً. حيث أثبتن أنهنّ يمتلكن أسلوباً رائعاً في الموضة، واختياراتهن تكون في أغلب الأحيان صائبة، سواء أكانت في الإطلالات الرسمية أم في الإطلالات الكاجوال.

ومن ضمن هؤلاء النجمات الكويتية "هيا عبد السلام"، التي تعتبر اليوم واحدة من أشهر النجمات في الوطن. وهي قد نالت هذه الشهرة بسبب موهبتها في التمثيل، وفي الأعمال الفنية التي تقوم بإخراجها، بالإضافة إلى أناقتها اللافتة التي أكسبتها الكثير من المعجبات في الوطن العربي.

واليوم، قمنا بجمع أبرز إطلالات هيا عبد السلام التي تميّزت بالفساتين الناعمة المتوسطة الطول، التي تناسبها بشكل كبير، خصوصاً حين تنسّقها مع أحذية الكعب العالي، كما تميّزت بالتنسيقات الكاجوال في بناطيل الجينز، أو بإطلالاتها بـ فساتين السهرة.



وما يميّز أسلوب هيا أنه يجمع بين النمط الكلاسيكي الأنثوي الناعم والنمط العصري المتمرد، فنراها يوماً في فستان مرهف من قماش الشيفون، وفي اليوم الثاني تختار البدلة الرسمية المستوحاة من خزانة الرجل.

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ما رأيك أنت بإطلالات هيا عبد السلام؟ وهل تعتقدين أنها النجمة الكويتية الأكثر أناقة؟ شاهدي الصور، وأخبرينا رأيك.

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