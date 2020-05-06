قبعة الشاطئ قطعة أساسية لهذا الصيف

تمضي النساء معظم أوقاتهنّ خلال فصل الصيف على الشاطئ، لذلك تذهب الدور العالمية للأزياء خلال هذا الموسم، إلى إصدارملابس مناسبة لاطلالة الشاطئ، كـ تنانير و فساتين صيفية ، إضافة الى أجمل الأكسسوارات . ومن أهم الاكسسوارات التي على كلّ سيّدة اقتناؤها في هذا الموسم، هي القبعة لحماية نفسها من أشعة الشمس المضرّة .

إليكِ أجمل موديلات القبعات التي يمكنكِ تنسيقها مع اطلالتكِ النهارية :



1- القبعة المدوّرة

نسقّي اطلالتكِ النهارية مع قبعة على شكل دائرة من صيحة القش، مع فستان لينين، وحقيبة الدلو .



2- القبعة بكتابات

لاحظنا رواج صيحة القبعة التي يمكن كتابة اسمكِ عليها، أو أيّ عبارة أخرى، لذلك ننصحكِ باقتناء هذه القبعة لاطلالة صيفية مميّزة .



3- قبعة البوكت

قبعة البوكت



نسّقي صيحة قبعة البوكت بنقشات، والتي راجت بأهم الدور العالمية للأزياء، مثل أنا سو مع فستان زهري و صندل .



4- القبعة القش

Advertisements

اقتني قبعة من القش لاطلالة صيفية موفّقة، فيمكنكِ تنسيق قبعة القش من دار شانيل ، مع فستان ميدي واسع و شبشب من القش أيضاً .



5- القبعة بصيحة الشراشيب



لاطلالة خارجة عن المألوف، نسّقي قبعة مزيّنة بـ الشراشيب كالتي رأيناها على ممشى عرض دار دولتشي أند غابانا مع فستان مخطط من اللون نفسه و حذاء برباط .



6- القبعة الكبيرة

تُعتبر القبعة الكبيرة من القبعات الأكثر رواجاً على الشاطئ، لذلك يمكنك تنسيقها من صيحة القش مع قميص أبيض فضفاض، و بنطلون واسع .



اكسسوارات أخرى مناسبة لاطلالة الشاطئ

اذا كنتِ من النساء اللواتي لا ترغبن باقتناء قبعة الشاطئ، يمكنكِ اعتماد اكسسوارات الشعر لاطلالة صيفية ناعمة، مثل اقتناء بندانة الشعر المنقّشة لرفع شعركِ، و نظارات شمسية .

قد يهمك ايضاً:

بكيزة هانم تطلق مجموعة جديدة من الاكسسوارات للرجال والنساء

طريق تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من سالي عاشور