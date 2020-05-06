صور من 30 و100 سنة لا تتوقعها لجدات يوم زفافهن.. مبهرة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي:

حفل الزفاف واحد من أهم الأحداث في حياة كل فتاة، وهذا هو السبب في أن كل عروس تريد أن تبدو رائعة يوم زفافها.

والفتيات الآن لا يختلفن عن جداتهن، قبل 30 إلى 100 سنة، بذلت العرائس قصارى جهدهن لإبراز جمالهن، وعلينا أن نعترف بأنهن نجحن.

لا يفوتك مشاركات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا صور جداتهم المبهرة، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، وفق ما نقل موقع " Bright Side" الأمريكي.