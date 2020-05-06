CHANEL Coco Crush معنى الأنوثة الفاخرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 07:44 مساءً - بتصاميم مفعمة بالأنوثة والفخامة، قدّمت دار شانيل ضمن خط مجوهراتها CHANEL Fine Jewelry قطعاً جديدة من مجموعة Coco Crush، تحاكي ذوق السيدة الباحثة عن إطلالة أنيقة بلمسات مترفة وناعمة.
ضمّت المجموعة الجديدة تصاميم مبتكرة من الأساور والعقود والأقراط والخواتم، التي يمكنك التألق بها في مختلف مناسباتك.
تصوير: Phillip Jelenska
تنسيق الإطلالات: Jade Chilton @ MMG
شعر: Jordan @ MMG
مكياج: Najette Ezzarqui for CHANEL
العارضة: Sasha @ Art Factory
المكياج من مجموعة Desert Dream Collection SS20
- أقراط مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس
- اقراط مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس
- أقراط مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً
- خاتم بحجم متوسّط مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً
- جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry
- خاتم بحجم صغير مصنوع من الذهب الاصفر عيار 18 قيراطاً
- خاتم بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصع بالماس
- جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry
- عقد مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس
- عقد مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً
- كلاهما من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry
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- أقراط بتصاميم غير متماثلة مصنوعة من الذهبين الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس
- جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry
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- أقراط مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif Two-Finger مصنوع من الذهبين الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصع بالماس
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً
- خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس
- سوار مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس
- سوار مفتوح مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً
- سوار مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس
- جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry
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