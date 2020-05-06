CHANEL Coco Crush معنى الأنوثة الفاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 07:44 مساءً - بتصاميم مفعمة بالأنوثة والفخامة، قدّمت دار شانيل ضمن خط مجوهراتها CHANEL Fine Jewelry قطعاً جديدة من مجموعة Coco Crush، تحاكي ذوق السيدة الباحثة عن إطلالة أنيقة بلمسات مترفة وناعمة.

ضمّت المجموعة الجديدة تصاميم مبتكرة من الأساور والعقود والأقراط والخواتم، التي يمكنك التألق بها في مختلف مناسباتك.



تصوير: Phillip Jelenska

تنسيق الإطلالات: Jade Chilton @ MMG

شعر: Jordan @ MMG

مكياج: Najette Ezzarqui for CHANEL

العارضة: Sasha @ Art Factory

المكياج من مجموعة Desert Dream Collection SS20





مجوهرات شانيل الجديدة

أقراط مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس

اقراط مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس

أقراط مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً

خاتم بحجم متوسّط مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً

جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry

خواتم من شانيل

خاتم بحجم صغير مصنوع من الذهب الاصفر عيار 18 قيراطاً

خاتم بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصع بالماس

جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry





عقود من شانيل

عقد مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس

عقد مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً

كلاهما من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry

تابعي المزيد: مجموعة Camélia من CHANEL مجوهرات مفعمة بالأنوثة

أقراط من شانيل

أقراط بتصاميم غير متماثلة مصنوعة من الذهبين الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بالماس

جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry

تابعي المزيد: تعرّفي إلى مجموعة 1.5 من CHANEL





أقراط من شانيل

أقراط مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif Two-Finger مصنوع من الذهبين الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصع بالماس

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً

خاتم Motif بحجم صغير مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس

سوار مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس

سوار مفتوح مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً

سوار مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّع بالماس

جميعها من مجموعة Coco Crush من CHANEL Fine Jewelry

تابعي المزيد:مجموعة كوكو كرا ش الجديدة من CHANEL