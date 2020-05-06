منها عظام غير قابلة للكسر.. تفسير علمي لقدرات الجسم "الخارقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كل واحد منا لديه حوالي 30 ألف جين، ولكن أحيانًا تحدث طفرات جينية معينة، ما يجعل الشخص أكثر تميزًا بامتلاكه قدرات استثنائية وأحيانًا "خارقة"، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. طول العمر

هناك عائلة كبيرة من الناس يعيشون على مقربة من برن عاصمة سويسرا، لديهم جين خاص مسؤول عن طول العمر.

وبفضل هذا، يمكنهم العيش لفترة أطول بنسبة 10٪ تقريبًا من معظم الناس، بالإضافة إلى ذلك، لديهم حالات أقل بكثير من مرض السكري.

هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات منخفضة من PAI-1، وهو بروتين يتألف من جزء من "بصمة جزيئية" تتعلق بشيخوخة الخلايا، وكان معروفًا أن هذا البروتين مرتبط بالشيخوخة عند الحيوانات، لكن الباحثين لم يكونوا متأكدين من كيفية تأثيره على البشر.

2. تسلق المرتفعات العالية

يشتهر التبتيون وهو (شعب آسيوي موطنهم الأصلي بمنطقة التبت الواقعة غرب الصين)، بقدرتهم على تسلق أعلى قمم الكوكب بسهولة، بينما يشعر الآخرون بعدم القدرة والمرض أثناء القيام بذلك.

واتضح أن التحليل الجيني أظهر أن سكان التبت العرقيين تكيفوا مع الحياة الجبلية، ما تمنحهم جينات معينة للقدرة على استخلاص الأكسجين بشكل أكثر كفاءة وحماية أنفسهم من نقص فيتامين د.

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3. التذوق الجيد

هناك بعض الأشخاص في العالم لديهم القدرة المدهشة على الشعور بمذاق كل شيء بشكل أوضح عن غيرهم.

ويعتقد الباحثون أن ذلك مرتبط بوجود جين معين وزيادة عدد البكتيريا المعينة على اللسان والتي يمكن الكشف عنها بصبغة الطعام الزرقاء.

4. عظام غير قابلة للكسر

أمر لا يصدق، ولكن هناك عائلة في الولايات المتحدة ليس لدى أفرادها تاريخ من كسور العظام على الإطلاق.

وفقًا لبحث، يمكن تفسير ذلك من خلال طفرة جينية تسبب ارتفاع كثافة العظام. وفي الواقع، هذه العائلة لديها على الأرجح أقوى عظام أي شخص على الكوكب بأكمله.

5. النمش "من جانب واحد"

قد تظهر هذه الميزة الجذابة إلى حد ما لأسباب مختلفة. عادة، يرتبط النمش بالتعرض للشمس، لذلك ربما كان جزء من الجسم يتأثر به أكثر من الأجزاء الأخرى. ولكن يبدو أن النمش من جانب واحد هو وحمة محددة.

6. العدو السريع

يمتلك البعض منا قوة تتيح لهم أن يكونوا جيدين في الرياضة التي تفسرها جيناتنا مرة أخرى. إذ وجد الباحثون أن هناك "جينًا للسرعة" محددًا يجعل العضلات أقوى، ما يؤثر على قدرة الشخص على الجري بشكل أسرع أو أن يكون رياضيًا للغاية.