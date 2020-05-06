"علشان متبقيش مريم في فرصة تانية".. 6 خطوات للتخلص من العلاقة المؤذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

في مسلسل "فرصة ثانية"، تجسد الفنانة هبة مجدي دور "مريم"، سيدة متزوجة من رجل يعاملها بطريقة سيئة ومتدنية، كما أنه شكاك، وأناني، ولا يثق بتصرفاتها، ويتعمد إهانتها ولا يحترمها.

ولاقت شخصية "مريم" ردود أفعالها استياء الكثير من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا النوع من العلاقات المؤذية يتواجد بكثرة في مجتمعنا، وأن الزوجة لا تستطيع التخلص من هذه العلاقة بسهولة خاصة إذا كان لديها أولاد.

المعالجة واستشارية العلاقات النفسية، ليندا لويس، أوضحت في مقالها بموقع "sanluisobispo"، أنه لا توجد علاقة مثالية، ولكن العلاقة الناجحة هي التي يحاول فيها الطرفان أن يجدا دائمًا حلولًا للمشاكل بينهما، من أجل تخطيها والعيش بصورة أفضل.

ونصحت "لويس" بعدة خطوات يجب اتباعها للتخلص من العلاقات المؤذية التي لا يسعى فيها طرف لاحترام الآخر.

- إنهاء هذه العلاقة مرة واحدة وإلى الأبد، هذا القرار بالتأكيد لن يكون سهلًا ولكن قناعتك بأن هذه العلاقة مؤذية لكِ ولصحتك النفسية سوف تساعدك على الالتزام بالقرار.

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- اطلبي من أصدقائك وعائلتك الدعم النفسي، وأخبريهم بقرارك بالانفصال، التشجيع من الأشخاص المقربين لكِ، سوف يساعدك على انهاء العلاقة بأمان.

- لا تنه العلاقة بالتدريج وبخطوات بطيئة لأنها ستؤذيك أكتر وتطيل الوقت.

- لا تكونوا أصدقاء، الانفصال يعني الانفصال، لأن استمرار الحديث بينكما تحت أي مسمى لن يساعد على استقرارك العاطفي.

- انتبهي لفكرة "انقاذ شريك حياتك" من الألم بعد انهاء العلاقة، هذه ليست مسؤوليتك.

- املأي الفراغ بعد إنهاء هذه العلاقة، فكري في طريقة إيجابية، مثل ممارسة الرياضة، أو تعلم مهارة جديدة.