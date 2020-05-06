تزامنا مع خطة التعايش.. كيف تمارس حياتك اليومية دون قلق كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

مع عودة الحياة تدريجيا في بعض البلاد، وتطبيق خطة التعايش التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، لممارسة الحياة اليومية دون قلق.

لذا نذكركم بإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، التي تقي من الفيروس القاتل.

1. ارتدي الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل وفي المحلات والأسواق، ومكان العمل وابتعد عن التزاحم والتلاصق.

2. احرص على غسيل اليدين دائما بالماء والصابون لمدة نصف دقيقة قبل وبعد الأكل.

3. احرص على الاستحمام يوميا بعد الرجوع من الخارج أو علي الأقل غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

4. وأنت في المنزل احرص على تطهير النقود والبضائع التي تأتيك من الخارج باستعمال قطنة مبللة بالكحول.

5. لا تشارك الآخرين في أواني الطعام والشراب ولا تتناول أي أطعمة مكشوفة في الشارع.

6. اترك حذاءك على باب الشقة بعد تطهيره بالكحول أو الكلور.

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7. حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي بينك وبين الآخرين بما لا تقل عن متر، وتوقف تماما عن عادة احتضان الأصدقاء وتقبيلهم.

8. احتفظ دائما بمناديل ورقية لاستعمالها عند العطس والسعال خارج وداخل.

كما قدم موقع "the conversation" مجموعة من النصائح لمواجهة فيروس كورونا والتعامل معه في حياتنا اليومية، وكان أبرزها:

1. عدم اللامبالاه تجاه الفيروس، والتيقن من وجوده.

2. لا تتأثر بأي شائعات وتأكد من مصدر الخبر.

3. لا تتابع أخبار الفيروس وانتشاره أكثر من 30 دقيقة يوميًا.

4. خذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس.

5. اسأل الطبيب عن مزيد من المعلومات عن الفيروس، وعن أي تغيرات تطرأ على جسدك.