الامارات | بالفيديو..كويتي يثير الجدل والتعاطف: 21 فرد من اسرتي معهم "كورونا".. لاتطلعون برات البيت

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..كويتي يثير الجدل والتعاطف: 21 فرد من اسرتي معهم "كورونا".. لاتطلعون برات البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت جدلاً واسعاً، حيث أظهر مواطن كويتي يتحدث بحسرة ناصحا الناس بعدم الخروج من البيت، إلى إنتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 21 فردا من اسرته قد أصابهم فيروس كورونا. وقال في الفيديو الذي سجله من امام في المستشفى وهو يحضر الطعام وبعض حاجيات اسرته: "والله العظيم 21 نفر من أسرتي في المشفى، جاي أوديلهم أكل".

وتابع المواطن الكويتي : "يا إخوان اللي يحب الله ورسوله ويحب أهله وبناته وأطفاله لا يطلع، لا أحد يطلع، انا لما أدخل اشوف زوجتي وبناتي وعيالي والله أبكي، يا ناس الله يرحم والديكم لا أحد يطلع، خليكم في بيوتكم لاتطلعون برات البيت".

وأثار حديث المواطن الكويتي حفيظة كافة المشاهدين للمقطع، والذين تضامنوا بشكل كبير مع ما يمر به الرجل وأسرته، معتبرين بأنها كارثة حقيقية بإصابة هذا العدد الكبير من نفس العائلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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