فوائد مذهلة لـ التين المجفف.. وتحذير مهم لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التين المجفف من أساسيات ياميش رمضان، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لذا على مرضى السكري أن يكونوا حذرين من الإفراط في تناوله.

ويذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365"، فوائده خلال السطور التالية:

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تساعد على الوقاية من الإمساك.

- يحسن من حركة الجهاز الهضمي.

- مصدر من مصادر مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

- يساعد في التقليل من أمراض القلب بشكل كبير.

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- يتميز باحتوائه على نسبة جيدة من الحديد، ما يؤدي إلى الوقاية من الأنيميا.

- يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

- يحتوي على فيتامين "ب" والكالسيوم والزنك.

- احتوائه على الألياف، يساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضح استشاري التغذية أنه يمكن استخدامه كبديل للحلويات الرمضانية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

وأضاف أن مرضى السكر من الأشخاص الممنوعين من الإفراط في تناوله، نظرا لاحتوائه على السكر، ولكن يمكنهم تناول بكمية قليلة ودون إسراف.

وتابع استشاري التغذية، أن الوقت المناسب لتناول التين المجفف في رمضان بين الإفطار والسحور كوجبة خفيفة، ويمكن وضعه من ضمن مكونات كوب الخشاف الذي يتم تناوله في بداية الإفطار.