أخطر 5 أماكن يمكن التقاط فيروس كورونا فيها.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لم يعد كافيا الإجراءات الاحترازية التي نتخذها يومياً لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وإنما يجب معرفة الأماكن التي قد نرتادها يومياً لا تزال تشكل خطراً كبيراً.

إليكم مجموعة من الأماكن التي لا تزال تشكل خطراً لالتقاط فيروس كورونا، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

الأسانسير

لا يمكن أن تنتقل عدوى كورونا فقط عبر الأسطح المعدنية التي يعيش فيها الفيروس، فوفقاً لبحث أجراه المعهد الوطني الكندي للصحة فإن الفيروس يمكن أن يعيش أيضاً في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، لذا فإن المساحات الضيقة المزدحمة وذات التهوية السيئة، تمثل بيئة مثالية لانتقال الفيروس.

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وبحسب الدراسة فإن المصعد الفارغ، يمكن أن ينقل إليك الفيروس إن كان يحمل شخصاً آخر قبلك لديه عدوى كورونا.

كاونتر السوبرماركت

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تعد طاولة الكاونتر في السوبرماركت من أكثر الأماكن الخطرة التي يمكن انتقال الفيروس عبرها، وذلك للاحتكاك الدائم لموظفي الكاشير مع الكثير من الزبائن بشكل يومي، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة وبالتالي نقل العدوى للآخرين.

المواصلات المزدحمة

تعتبر وسائط النقل المزدحمة بيئة مثالية لنشر الجراثيم. وقد أظهرت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة الأمراض المعدية، أن الأشخاص الذين استخدموا وسائط النقل الجماعي المزدحمة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض تنفسي بست مرات من الأشخاص الذين لم يستخدموها.

دورات المياه العامة

إذا كنت تهم بالخروج من المنزل، حاول استخدام حمّام المنزل قبل الخروج، لأن دورات المياه العامة هي مكان خطر تنتقل عبره الجراثيم والفيروسات بسهولة.

زيارة المستشفيات

وفقا لبحث حديث نشر في حوليات الطب الباطني، فإن تركيز الفيروس التاجي يجعله أكثر عدوى، لذا قد تكون المستشفيات من أكثر الأماكن التي يمكن التقاط العدوى فيها. وينصح العلماء بعدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة.

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