مكياج وتسريحات شعر من بطلة مسلسل الساحر ستيفاني صليبا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - تتميزالنجمة ستيفاني صليبا، التي تشارك خلال رمضان 2020 في مسلسل "الساحر"، بإطلالاتها الراقية التي دائماً ما تكون بلمسة عصرية فائقة الجمال والجاذبية، تحافظ من خلالها على ملامحها وأسلوبها الناعم. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمة ستيفاني صليبا لتستوحي منها ما يناسب عزومات وجلسات شهر رمضان.



مكياج سموكي

مكياج سموكي



إذا كنت من محبات المكياج السموكي، بإمكانك اعتماده بطريقة عصرية ناعمة من خلال استخدام ألوان المكياج البرونزية المات، الهادئة والجذابة، وذلك بأسلوب النجمة ستيفاني صليبا، بحيث تقومين بتطبيق ظلال العيون بدرجات اللون البرونزي، الفاتحة والداكنة، على كامل الجفن العلوي بأسلوب السموكي، وعلى خط الجفون السفلية، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا السوداء التي تساهم في منحك نظرات جذابة وعينين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون البيج المات الداكن.

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مكياج لامع

مكياج لامع



كذلك، بإمكانك أن تستوحي أجمل مكياج لامع من النجمة ستيفاني صليبا، باستخدام تدرجات اللونين البرونزي والبني اللامعة، بحيث تقومين بتمريرها فوق الجفن العلوي بطريقة تصل الى حدود الحواجب، كذلك ادمجيها على خط الرمش السفلي، على أن تحددي داخل العين والمدمع بالكحل الأسود. وللحصول على مكياج عيون جذاب، استخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، الى جانب أحمر الشفاه باللون النيود المات.

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مكياج شفاه قوي

مكياج شفاه قوي



إذا كنت من محبات أساليب المكياج القوية المفعمة بالجمال والأنوثة، لا تترددي في استخدام أحمر الشفاه الأحمر الناري واللامع، بأسلوب النجمة ستيفاني، الى جانب مكياج العيون السموكي الناعم والرموش الطويلة والكثيفة، إضافة الى البلاش الوردي البارز على عظمتي الخدين.



تسريحات شعر ستيفاني صليبا

تسريحات شعر ستيفاني صليبا



في إطلالاتها الأخيرة كافة على موقع إنستقرام، اعتمدت بطلة مسلسل الساحر ستيفاني صليبا، تسريحات شعر منسدلة ناعمة، الكيرلي أحياناً والويفي أحياناً أخرى، إضافة الى تسريحة الشعر المنسدلة مع خصلات الشعر الفوضوية. علماً أن النجمة تعتمد حالياً قصة الشعر متوسط الطول بأطراف غير متساوية، الى جانب لون الشعر البني الداكن.

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