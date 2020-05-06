ترطيب البشرة في رمضان بأقوى الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - يعد ترطيب الوجه من أهم خطوات العناية بالبشرة، لا سيما في شهر رمضان، حيث أن حرمان الجسم من المياه والسوائل خلال ساعات الصوم يؤثر سلباً على البشرة، فتصاب بالجفاف وتفقد مرونتها ونديتها. لذلك، إن كنت ترغبين في الحفاظ على بشرة رطبة وناعمة طوال شهر الصوم، نرصد لك في هذا المقال، أقوى الخلطات الطبيعية لـ ترطيب البشرة في رمضان، فطبقيها واستفيدي من فوائدها.



خلطة زيت الزيتون والعسل

خلطة زيت الزيتون والعسل



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من السكر البني الناعم، وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك وشطفيه بالماء الفاتر.

تابعي المزيد: زيت شجرة الشاي للهالات السوداء... إليكِ أقوى خلطة



خلطة الحليب وزيت جوز الهند

خلطة الحليب وزيت جوز الهند



امزجي ربع كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً، بعدها بللي فوطة قطنية بالمزيج وادهني به بشرة وجهك. كرري ذلك مرات عدة الى أن تمتص البشرة المزيج جيداً. انتظري لمدة عشر دقائق، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر.



خلطة الزبادي وعصير الليمون

خلطة الزبادي وعصير الليمون



قومي بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون الطازج والعسل الطبيعي. حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك جيداً وشطفيه بالماء الفاتر.

Advertisements

تابعي المزيد: ماسك اللوز لمحاربة جفاف البشرة



خلطة الفازلين وزيت الزيتون

خلطة الفازلين وزيت الزيتون



اخلطي ملعقتين كبيرتين من الفازلين وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. وحين يصبح الخليط متجانساً، ادهني به وجهك، مع التدليك بأطراف الأصابع، بحركات دائرية هادئة. اتركي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، من ثم نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء الفاتر.



خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند



قومي بخلط ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، بطريقة التدليك بأطراف أصابعك، لتمتص البشرة المكونات جيداً. اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة، بعدها نظفيه بالغسول الملائم وشطفي بشرتك جيداً بالماء الفاتر.

تابعي المزيد: نصائح وخلطات للتخلص من الرؤوس السوداء