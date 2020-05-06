فوائد عشبة المورينجا للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - راجت فوائد عشبة المورينجا في عالم التجميل والعناية بالبشرة والشعر في الآونة الاخيرة، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تؤمّن قيمة غذائية عالية للجسم.



تحتوي المورينجا على الفيتامين C و A وعلى البوتاسيوم، وتعدّ مصدراً لمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف.



وبفضل مكوّناتها الغنيّة والمتنوّعة، دخلت المورينجا إلى برنامج المرأة للعناية بشعرها.

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مكوّنات المورينجا وفوائدها

مكوّنات المورينجا وفوائدها



يساعد الفيتامين A في عشبة المورينجا على تعزيز عملية نموّ الشعر وحمايته من مشكلة التساقط والقشرة.

تحتوي المورينجا على معدن الزنك الذي ينشّط فروة الرأس ويحفّز عملية تجدّد الخلايا.

فيتامين E المضاد للأكسدة، يساعد في تنشيط الدورة الدموية وضخ الدم إلى فروة الرأس.

تحتوي المورينجا على كميات وافرة من المعادن مثل الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والنحاس والمنغنيز التي تعتبر أساسية للحفاظ على صحة الشعر.



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وصفات طبيعية من المورينجا للشعر



قناع المورينجا والموز

قناع المورينجا والموز

المكوّنات:

حبة موزة طازجة

ربع فنجان من زيت شجرة الشاي

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من مسحوق المورينجا



طريقة التحضير:

اهرسي الموزة وأضيفي إليها العسل وزيت شجرة الشاي

اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة

أضيفي إلى الجينة ملعقة المورينجا وحرّكي جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على شعر نظيف واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

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قناع المورينجا والأفوكادو

قناع المورينجا والأفوكادو



المكوّنات:

حبة أفوكادو طازجة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من مسحوق المورينجا



طريقة التحضير:

في وعاء نظيف تماماً اهرسي حبة الأفوكادو وأضيفي إليها باقي المكوّنات

اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزجي على شعر نظيف ورطب واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

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قناع المورينجا وجوز الهند

قناع المورينجا وجوز الهند



المكوّنات:

نصف كوب من زيت جوز الهند

بضع قطرات من زيت اللافندر

ملعقة كبيرة من مسحوق المورينجا



طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي جميع المكوّنات حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على شعرك نظيف ورطب

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر بلماء الفاتر والصابون البلدي

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