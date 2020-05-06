الامارات | يقطع رأس شقيقته بسبب هروبها مع صديق فقير.. كانا يريدان الزواج

شكرا لقرائتكم خبر عن يقطع رأس شقيقته بسبب هروبها مع صديق فقير.. كانا يريدان الزواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن رجلاً قطع رأس شقيقته الصغرى في إقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، بعد هروبها مع صديقها.

وكانت الفتاة (20 عاماً) قد لجأت إلى الشرطة لحمايتها.

وقال المتحدث باسم مدير شرطة إقليم باداخشان، صنع الله روحاني، إن الفتاة لجأت إلى الشرطة في منطقة باهاراك يوم السبت الماضي ومعها صديقها.

Advertisements

وأضافت الشرطة أن الفتاة وصديقها كانا يريدان الزواج، لكن أسرة الفتاة لم تكن ستوافق على هذه الزيجة، إذ إن الشاب ينحدر من أسرة فقيرة.

وتسلمها شقيقها من الشرطة أول من أمس. وأكد للشرطة أنه لن يحدث شيء لها.

وتابع المتحدث أن الرجل قام بقتلها الليلة التالية. وذكر أن أفراد أسرتها أدلوا بشهاداتهم أمام الشرطة، إذ اعترفوا بأن شقيقها قتلها وهرب. ووضع صديقها تحت حماية الشرطة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news