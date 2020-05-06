ما هي كمية البيض الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذر المركز الاتحادي للتغذية من أن الإفراط في تناول البيض يرفع مستوى الكوليسترول بالدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة لا يجوز تناول أكثر من 3 بيضات في الأسبوع، وذلك للاستفادة من الفوائد الصحية للبيض دون ضرر؛ حيث يزخر البيض بالبروتين الحيواني المفيد للصحة.
وأوضح المركز الألماني أن البيض يعد غنيا بفيتامين B2 المهم لأيض الطاقة، كما أنه يحتوي على السيلينيوم، الذي يعمل على تقوية المناعة ويحمي الجسم من السموم البيئية ويساعد في إنقاص الوزن. ويشتمل البيض أيضا على فيتامين D المهم لصحة العظام.
ويزخر البيض أيضا بالصبغات الصفراء "اللوتين" و"الزياكسانثين" المهمة لصحة العين؛ حيث تحد هذه الصبغات من خطر التنكس البقعي المرتبط بتقدم السن والمياه البيضاء (الكاتاراكت).
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