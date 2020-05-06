متى يتناول مرضى القلب المكملات الغذائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مؤسسة القلب الألمانية مرضى القلب من تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؛ نظرا لأن تناول فيتامينات ومعادن معينة بجرعات زائدة عن الحد قد يُلحق ضررا بالقلب.

وأوضحت المؤسسة أنه لا يجوز تناول المكملات الغذائية إلا في حال المعاناة من نقص في فيتامينات ومعادن معينة، وهو ما تثبته الفحوصات الطبية.

ولتعزيز صحة القلب يتعين على المرضى اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والزيوت النباتية والمكسرات وتناول البروتينات على نحو كاف، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.