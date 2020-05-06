القفطان المغربي على طريقة بسمة بوسيل.. ناعم وأنيق!

بالرغم من ابتعادها عن عالم الفن، إلا أنّ الأضواء مازالت مسلطة بشكل كبير على بسمة بوسيل، بخاصة بعد اتجاهها لعالم تصميم الأزياء، فقد أصبحت أيقونة للموضة يتابعها الكثيرون.

وتعتز بسمة بوسيل كثيرًا بأصولها المغربية، وهو ما نراه جليًّا باطلالاتها المختلفة، التي تعتمد الكثير منها على القفاطين المغربية، كما أنّ الكثير منها يكون من تصميمها الخاص.

تتمتع بسمة بوسيل بذوق رقيق يشبه كثيرًا أجواء باربي والأميرات، فلا عجب أن نراها ترتدي قفاطين مغربية مطرزة بخامة الدانتيل الناعمة، مع ألوان النود البينك، التي تعكس ستايلها بشكل عام، بخاصة مع الأكمام المنفوشة من التول، وتطريزات بسيطة من الخيوط الذهبية.

في المقابل قد نجدها تختار الستايل الكلاسيكي الفخم، كالقفطان الكاب باللون الأسود، فقط مع رباط بسيط مطرز بالخيوط الذهبية، وأكمام مزركشة مع الياقة، مثالي لمن يحبون كل ما هو راقٍ وبسيط.

أما إن كنتِ تحبين بعض اللمسات الخاطفة للأنظار، فهذا القفطان العباية باللون الأبيض بخامة لامعة ميتالك، مع أكمام منفوشة من التول، سيعجبكِ كثيرًا، ويصنّف أكثر كـ عباية استقبال لضيوفكِ بحفلاتكِ الفخمة.

Advertisements

ولكن في الأيام البسيطة العادية، لا تتخلى بسمة أيضًا عن فكرة العبايات والقفطاين، كـ القفطان باللون الأسود مع بعض خطوط الطول من الطول نفسه، زادتها طولًا وأناقة.

وبالرغم من حبها للذوق البسيط الناعم، لا يمكنها ألا ترتدي القفطاين بالشكل التقليدي المعروف، كالقفطان المترف بخامة الفيلفت باللون الاخضر العشبي، المطرز بالخرز والخيوط الذهبية، مع الحزام الفخم العريض.

قد يهمك أيضا:

عارضات الأزياء الأكثر جرأة في الشارع

فنانات بالقفطان في أفراح الخليج بالصور