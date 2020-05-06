وصفات طبيعية بالليمون لزيادة نمو الشعر وعلاج فروة الرأس

يحتوى الليمون على العديد من العناصر الغذائية، مثل حامض الستريك والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والبكتين والفلافونويد، كما أنه غني بفيتامين سي، الذى يساعد على تحسين معدل نمو الشعر عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين، كما يساعد على تنظيف فروة الرأس وإزالة بصيلات الشعر، كذلك يحتوي الليمون على خصائص مضادة للفطريات، تحافظ على صحة فروة الرأس وعلاج بعض المشاكل مثل حب الشباب وقشرة الرأس، لذلك ينصح باتباع بعض وصفات الليمون، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".

وصفة الليمون لنمو الشعر

تساعد هذه الوصفة أصحاب الشعر الدهنى، حيث تساعد على تعزيز الكولاجين، والذى يؤثر بدوره على نمو الشعر، من خلال استخدام نصف ليمونة وتدليك فروة الرأس بعصير الليمون لمدة 5 دقائق ثم يترك لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر بشامبو خفيف خالي من الكبريتات، وتجربة هذه الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.

وصفة الليمون والبيض

تساعد هذه الوصفة فى الحفاظ على صحة فروة الرأس والتقليل من الشيب المبكر للقشرة من خلال مزج 5 ملاعق طعام من مسحوق الحناء النقى، مع إضافة بيضة وكوب ماء دافىء فى وعاء للحصول على عجينة متماسكة، ثم إضافة نصف ليمونة.

ضعى هذا الخليط على الشعر و فروة الرأس وتركه حتى يجف، لمدة ساعة أو ساعتين، ثم اشطفى الخليط بالماء الفاتر، ويمكن تجربة هذه الوصفة مرة فى الشهر.

وصفة عصير ليمون وماء جوز الهند

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يحتوى ماء جوز الهند على خصائص مضادة للأكسدة، حيث يساعد على منع الضرر التأكسدي للشعر، من خلال إضافة ملعقة كبيرة من عصير ليمون مع ملعقة كبيرة من ماء جوز الهند، ووضعها على الشعر وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو، ويمكن تجربه هذه الوصفة مرة فى الأسبوع.

وصفة الليمون و زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تعزيز نمو الشعر، بالاشتراك مع زيت الزيتون، حيث يساعد على إصلاح التلف وتحسين صحة الشعر، من خلال إضافة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، مع ملعقة من زيت الخروع، و5 قطرات من زيت الليمون العطرى، ووضع الوعاء على النار حتى يصبح دافئاً، ثم تدليك الشعر بالمكونات لمدة 15 دقيقة، مع ترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو معتدل خالي من الكبريتات، مع تجربة هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات فى الأسبوع

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