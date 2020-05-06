جوليا روبرتس تستذكر "ميت غالا" بفستان أنيق باهظ الثمن

يُفرغ المشاهير جدول أعمالهم في مايو من كل عام لكي يحضروا واحدًا من أضخم الحفلات المتعلقة بالأزياء، ألا وهو حفل "ميت غالا". ففي أول يوم اثنين من شهر مايو، يستقبل متحف متروبوليتان للفن بنيويورك أفواجًا من الممثلين والمغنين وصنّاع الأزياء والموضة على سجادته الحمراء وهم يرتدون آخر ما توصلت إليه الموضة العالمية بناءً على ثيمة معينة تقررها رئيسة تحرير مجلة فوغ أنا وينتور.

ولأن عام 2020 ليس كالأعوام السابقة بسبب فايروس كورونا الذي اجتاح دول العالم، فقد قررت أنا وينتور هذا العام من إلغاء الحفل تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي وقرارات الحكومة الأميركية بوقف جميع النشاطات الترفيهية والرياضية التي يحدث فيها تجمهر للناس، وذلك حفاظًا على صحتهم.

لكن لم يمنع ذلك النجمة العالمية ذات الابتسامة العريضة "جوليا روبرتس" من أن تستذكر هذه المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث شاركت صورةً عبر حسابها في إنستغرام، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 8.6 ملايين متابع، ظهرت فيها وهي تقف على حوض الاستحمام وقد ارتدت فستانًا رائعًا من طبقات التول باللونين الأبيض والأسود، جاء بتوقيع العلامة الفاخرة "كارولينا هيريرا"، ووصل سعره إلى 9,256 دولار.

أسدلت جوليا روبرتس خصلاتها الشقراء على وجهها بينما حملت كأس المشروب بيدها بينما كانت تقف عند النافذة، وعلقت على الصورة قائلةً: "هذه أنا وأنا لا أذهب إلى ميت غالا الليلة"، مرفقةً تعليقها بهاشتاغي "ابق في المنزل" و"نعم ما زال عليك البقاء في المنزل".

وفي السياق نفسه، لدى جوليا روبرتس تاريخ حافل بالمشاركات في حفل ميت غالا على مر السنين، ولكن أشهرها مشاركتها في الحفل عام 2008، عندما وصلت السجادة الحمراء مرتديةً إطلالة هوليوودية كلاسيكية لونها فضي، ورافقها في دخول الحفل مصمم الأزياء العالمي "جورجيو أرماني".

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يُذكر أنه تقبع جوليا روبرتس حاليًا في الحجر الصحي برفقة زوجها الثاني "داني مودر" وأطفالهما الثلاثة هنري والتوأم هيزل وفينوس.

يذكر أنه سيحتفل الثنائي جوليا وداني بعيد زواجهما الثامن عشر في يوليو المقبل، علمًا بأنهما التقيا أول مرة عام 2000 في موقع تصوير فيلم The Mexican.

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