هذا الزيت إكسير جمال وشباب بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "إن ستايل" بأن زيت الجوز البرازيلي (Brazil nut oil) يعد بمثابة إكسير الجمال والشباب للبشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الجوز البرازيلي يحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تعجّل بشيخوخة البشرة والتجاعيد.

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ويعمل زيت الجوز البرازيلي أيضا على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة الشيخوخة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت الجوز البرازيلي على تحسين مرونة البشرة وترطيبها ليمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

ومن ناحية أخرى يمكن استخدام زيت الجوز البرازيلي للعناية بالشعر؛ حيث إنه يحمي الشعر من التقصف والتساقط.