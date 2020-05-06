نصائح مهمة للعناية بقريب مريض في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل جائحة فيروس كورونا تحديا كبيرا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قريب يحتاج إلى رعاية طبية طويلة الأمد. وقد شهدت بعض البلدان غلق منشآت الرعاية الصحية أمام المرضى الجدد، أو قامت بتخفيض عدد الأماكن التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، وكذلك لتعويض عن النقص في العاملين الناجم عن الوباء.

والأهم هو أن المزيد من الأشخاص يخشون إيداع أحد الأقرباء بإحدى منشآت الرعاية التي أصبحت مرتعا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

ومن أجل المساعدة في إرشاد أفراد الأسرة الذين يعتنون بمريض من كبار السن، على تجاوز التحديات، فيما يلي بعض المعلومات للرعاية المنزلية من "مركز جودة الرعاية" وهو مؤسسة غير ربحية وغير حكومية في العاصمة الألمانية برلين:

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البقاء على مسافة متر ونصف، على الأقل، من الآخرين ينطبق على الرعاية طويلة المدى. ورغم أنه لا يمكن اتباع هذه القاعدة دائما، يجب على مقدمي الرعاية تجنب الاتصال الجسدي غير الضروري. ولسوء الحظ، يشمل هذا الأحضان وغيرها من الأمور التي تظهر العاطفة. ويجب على الأقرباء الذين يقومون على رعاية أفراد الأسرة المرضى ارتداء كمامة "مجتمعية" (غير طبية) خلال القيام بأي عمل للمريض يتطلب مسافة قريبة.

الاهتمام بالنظافة، ويشمل هذا عدم مشاركة الأطباق التي يستخدمها المريض، واستخدام المناديل الورقية وتطهير الأسطح التي يتم ملامستها كثيرا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب. وسوف يقلل هذا بشكل جوهري من خطر الإصابة بعدوى.

كما أن نظافة اليدين مهمة للغاية، ما يعني غسل اليدين قبل لمس المريض أو أدويته أو طعامه أو عدساته اللاصقة، إلى آخره، وكذلك بعد ملامسة أشياء من المحتمل أنها تأوي ميكروبات، من فرشاة المرحاض إلى التعلق بقضيب في الحافلة.