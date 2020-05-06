لا تفرط في تناول الطعام خلال رمضان.. 7 مشكلات صحية تهددك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي الإفراط في تناول الطعام في وجبتي إفطار وسحور رمضان إلى زيادة فرص التعرض للعديد من المشكلات الصحية غير المرغوب فيها، لذا يجب تناول أطعمة صحية تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة. لقراءة المزيد: اضغط هنا

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