محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
يصاب الكثير من الأشخاص بالصداع خلال نهار رمضان، ويرجع السبب وراء ذلك إلى بعض الأطعمة التي نتناولها خلال السحور، ونذكرها لكم وفق ما نقل موقعي "everydayhealth" و"webmd".
1- الشاي: يحتوي على مادة الكافيين، لذلك عند تناوله على وجبة السحور يسبب الشعور بالصداع خلال نهار رمضان.
2- الجبن: تحتوي على مادة التيرامين التي تسبب الشعور بالصداع النصفي.
3-الشوكولاتة: لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، ما يساهم في الإصابة بالصداع النصفي.
4- الأطعمة المالحة: بسبب النسبة العالية من الصوديوم، الذي يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والشعور بألم الرأس المستمر، وبالتالي الشعور بالصداع النصفي.
5- المخللات: كونها تحتوي على نسبة عالية من مادة التيرامين التي تسبب الصداع النصفي.
6- الحمضيات: تضم نسبة عالية من الأحماض التي تؤدي إلى تهيج المعدة، ما يساعد على الإصابة بالصداع.
7- الأطعمة الباردة: مثل الأيس كريم والعصائر المثلجة.
8- اللحوم المجمدة: تحتوي على مادة النترات، التي تتحول في الدم بعد تناولها إلى مادة أكسيد النيتريك، ما تساعد على توسع الأوعية الدموية في المخ وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالصداع النصفي.
كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة تسبب الصداع.. لا تتناولها على السحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.