أطعمة تسبب الصداع.. لا تتناولها على السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصاب الكثير من الأشخاص بالصداع خلال نهار رمضان، ويرجع السبب وراء ذلك إلى بعض الأطعمة التي نتناولها خلال السحور، ونذكرها لكم وفق ما نقل موقعي "everydayhealth" و"webmd".

1- الشاي: يحتوي على مادة الكافيين، لذلك عند تناوله على وجبة السحور يسبب الشعور بالصداع خلال نهار رمضان.

2- الجبن: تحتوي على مادة التيرامين التي تسبب الشعور بالصداع النصفي.

3-الشوكولاتة: لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، ما يساهم في الإصابة بالصداع النصفي.

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4- الأطعمة المالحة: بسبب النسبة العالية من الصوديوم، الذي يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والشعور بألم الرأس المستمر، وبالتالي الشعور بالصداع النصفي.

5- المخللات: كونها تحتوي على نسبة عالية من مادة التيرامين التي تسبب الصداع النصفي.

6- الحمضيات: تضم نسبة عالية من الأحماض التي تؤدي إلى تهيج المعدة، ما يساعد على الإصابة بالصداع.

7- الأطعمة الباردة: مثل الأيس كريم والعصائر المثلجة.

8- اللحوم المجمدة: تحتوي على مادة النترات، التي تتحول في الدم بعد تناولها إلى مادة أكسيد النيتريك، ما تساعد على توسع الأوعية الدموية في المخ وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالصداع النصفي.