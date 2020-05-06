غازات البطن في رمضان.. 4 تمارين خفيفة للقضاء عليها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: تضع غازات البطن أصحابها في وضع محرج، ولا سيما في شهر رمضان نتيجة مشكلات واضطرابات الهضم، وبالتالي يمكن اتباع بعض التمارين البسيطة للتخلص منها. لقراءة المزيد: اضغط هنا

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