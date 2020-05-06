حمو بيكا وبطل "فرصة ثانية" أعلنا التعافي.. كيف يمكن التغلب على إدمان المخدرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعترف مطرب المهرجانات حمو بيكا، بأنه كان يتعاطى مخدرات من 8 سنوات ولكنه أقلع عنها في الفترة الحالية، قائلًا: "مش باخد أي نوع من المخدرات في الوقت الحالي.. بطلت بقالي 8 سنين وبنصح أي شاب يبطل الحاجة دي لأن أضرارها كتير".

وأضاف "بيكا" في حواره لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات، موضحًا أنه يتلقى علاج لمعدته حتى الآن".

"بيكا" ليس الوحيد الذي أعلن تغلبه على المخدرات، إنما هناك العدد من المشاهير والنجوم العرب الذين استطاعوا التخلص من الإدمان، ومنهم، أحمد مجدي الذي أوضح خلال استضافته ببرنامج "معكم" عبر قناة "سي بي سي"، أنه في المرحلة الثانوية كان ينفق المبالغ المخصصة للدروس لتعاطي جرعات المخدرات مع أصدقائه، ونتيجة لانفعال وانزعاج والديه قرر التوقف عن تعاطي المخدرات وممارسة رياضة التجديف والقراءة والبعد عن أصدقاء السوء وتلقي العلاج.

- جوني ديب:

وهو ممثل ومنتج سينمائي أمريكي عالمي تم ترشيحه لجوائز الأكاديمية. وصرحت زوجته الممثلة الأمريكية "أمبير هيرد" عام 2012، أنه بعد حوالي عام من علاقتهما بدأت تشاهده أثناء تعاطيه المخدرات غير المشروعة والأدوية، ما دفعه إلى تدمير حياته الزوجية بعد عام واحد فقط من زواجه، بسبب تعذيبه وإهانته لها الناتجة عن الإدمان فتعرضت للضرب والكدمات، وطلبت الطلاق منه في مايو 2016، وبعد ذلك صرح جوني ديب بأنه تخلى عن إدمانه في عام 2017.

- فارس كرم:

كما اعترف الفنان اللبناني فارس كرم خلال استضافته ببرنامج "المتاهة" عبر "أم بي سي"، بإدمانه المخدرات في مرحلة ما من حياته، متمنيا ألا يمر أحد بهذه التجربة القاسية.

وتابع: إنه إذا كانت المخدرات تضر بحنجرة المطرب فهي أيضا تؤثر على المسيرة الفنية للممثل ونجوميته مثلما حدث معي.

وإلى هنا، نوضح لكم كيفية الإقلاع عن المخدرات، وفق ما نقل موقعي "helpguide" و"healthline".

- تأتى الخطوة الأولى بدافع من المدمن ذاته بأنه يجب أن يبدأ في مرحلة العلاج، ثم يتبع خطوات واضحة من أجل التعافي كاملا من المخدرات، قبل بداية مشوار العلاج ومنها:

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1- معرفة جميع الطرق والوسائل التي تبعدك عن البيئة التي اعتدت التعاطي فيها والابتعاد أصدقاء التعاطي.

2- تعليم سلوكيات ونشاطات كبدائل، عندما يأخذك تفكيرك إلى التعاطي مرة أخرى.

- الامتناع تمامًا عن تعاطي جميع أنواع المخدرات واتباع وسائل علاجية تحت إشراف طبيب، حتى لا يحدث التعود النفسي على نوع آخر من أنواع العقاقير الأخرى.

3- القيام بنشاطات صحية ورياضية متنوعة، من أجل تحسين الحالة الصحية التي تم تدميرها بسبب الإدمان.

- أصعب خطوة نحو التعافي هي إدراك أن لديك مشكلة وتقرر إجراء تغيير؛ فمن الطبيعي أن تشعر بعدم اليقين بشأن ما إذا كنت مستعدًا لبدء التعافي، أو إذا كان لديك ما يلزم للخروج، لذلك لا بد من معرفة سبب رغبتك في الإقلاع عن المخدرات.

- يمكن مساعدتك من خلال الاتصال على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لبداية مشوار التعافي.

وقبل أن يبدأ الطبيب المعالج في علاج المدمن يحدد نوع الشخصية:

1- صاحب شخصية سوية يتمتع بنفسية سليمة، وناجح في حياته، وقد سقط في الإدمان نتيجة تعرضه إلى صدمة عاطفية، أو اقتصادية، والعلاج في هذه الحالة يكون سهلا.

2- شخصية مصابة بالاكتئاب، أي إن الإنسان يكون قد سقط في مرض الاكتئاب النفسي أولا فيشعر بالذنب ويحتقر ذاته ويشعر بالخوف ويفقد الشهية.

وقد يصل به الاكتئاب إلى اليأس والرغبة في الانتحار، وكل هذه الأمور التي تقود للاكتئاب والناتجة عنه من السهل علاجها، ولكن الخطورة عندما يلجأ الإنسان المصاب بالاكتئاب إلى المخدرات للتخلص من متاعبه، وفي هذه الحالة يتم علاج الاكتئاب أولا ثم الإدمان.

3- شخصية سيكوباتية، وهي تمثل الشخص الذي يسعى للحصول على اللذة السريعة وهو شخص غير اجتماعي، ولا يستطيع أن يعتمد على ذاته، والشخص السيكوباتي في طفولته كان يحاول التغيب عن المدرسة، وممارسة النصب والاحتيال على زملائه، ورغم فشله المتكرر فإنه لم يستفد شيئًا من هذه الخبرات السيئة، وعندما يسقط الشخص السيكوباتي في الإدمان فإن الإدمان يصبح سمة من سماته وجزء من شخصيته.