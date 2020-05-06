هل تتناولها؟.. 5 أطعمة تسبب جفاف الفم في رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يعد جفاف الفم مشكلة مزعجة تسبب نمو البكتيريا ورائحة النفس الكريهة، خاصة خلال شهر رمضان، ومن ثم يُنصح بالابتعاد عن تناول أطعمة معينة تساهم في حدوث ذلك. أقرأ أيضا... تجنبها على السحور.. 5 أطعمة تسبب جفاف الفم في رمضان (صور)

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