أصول تطبيق كريم الأساس... حيل ونصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:45 صباحاً - أصول تطبيق كريم الأساس اي الـفاونديشن، هو اكثر ما تحتاج اليه الشابات والسيدات لكي يحصلن على وجه أملس خالٍ من اي شوائب قبل ان يباشرن وضع ظلال العينين واحمر الشفاه...الخ.

في هذا التقرير، حضرنا مجموعة من الحيل والنصائح حول اصول وضع كريم الأساس أو ما يسمى "فاونديشن".

1- اختيار كريم الأساس:

الدرجة اللونية المناسبة من كريم الاساس

المهم ان تجيد الشابة او السيدة اختيار الدرجة اللونية من كريم الأساس بشكل يجعلها متناسبة مع لون بشرتها. إن أفظع الاخطاء التي يمكن ان ترتكبيها تكون باختيار كريم اساس من غير لون بشرتك، سواء كان افتح أو اغمق. لذلك، استعيني بنصيحة خبيرة التجميل في المركز الذي تتوجهين اليه. كذلك جربي درجتين لونيتين الى ثلاث، لكي تتأكديمن صوابية اختيارك.

2- تحضير البشرة:

تحضير البشرة خطوة اساسية قبل تطبيق كريم الاساس

هذا يعني ان على البشرة ان تكون نظيفة، لذلك اغسليها جيدا بالمياه والصابون المناسب لنوعية بشرتك. كذلك احرصي على تقشير بشرتك بهدف ازالة اي رؤوس سوداء.

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ترطيب البشرة: بعد مرحلة التنظيف وازالة اي رواسب مكياج، تأتي مرحلة ترطيب البشرة بوضع كريم الاساس المناسب وتدليك الوجه بنعومة وانتظار بضعة دقائق لكي يتسنى للبشرة امتصاص الكريم.

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3- وضع الفاونديشن:

وضع الفاونديشن بالريشة وليس بالاصابع

من اكثر الاخطاء الشائعة عند وضع الفاونديشن، هو وضعه على الاصبعين وتمريره على الوجه والجبين. هذه الطريقة لا تضمن بشرة ملساء بل تعرض وجهك للعديد من البقع اللونية غير المرغوب فيها. اما الحل فيكمن في استخدام ريشة خاصة بالفاونديشن، اخذ القليل من هذا المستحضر وتمرير الريشة بلطف على البشرة. هذا ما يضمن وضع الفاونديشن بشكل متساوٍ على كل انحاء الوجه. لا تنسي تمرير الريشة على منطقة العنق، لكي يبدو عنقك من لون وجهك. كذلك من المستحسن، ان تمرر الريشة من منطقة الانف باتجاه الخارج اي منطقة الوجنتين.

4- بودرة الوجه:

البودرة في المرحلة النهاية

عند تطبيق المكياج ما من قواعد خالدة، انما عموما ينصح بالابتعاد عن بودرة الوجه بالنسبة الى اللواتي لديهن بعض التجاعيد، إذ ان هذه البودرة قد تفضح هذه العيوب. في المقابل، إن الشابات صاحبات البشرة الدهنية جدا، يمكنهن استخدام البودرة شرط عدم الاكثار منها.



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