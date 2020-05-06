ماسك الزبادي والليمون للوجه وتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:45 صباحاً - العناية بالبشرة، لا سيما الوجه تعتبر من أهم الخطوات للحفاظ على نضارة وتألق البشرة. ومع الانتشار الواسع في المنتجات التجميلية التي تعنى بهذه الغاية، إلا أن الكثير من النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية؛ تجنبًا لأي مضاعفات كالحساسية وغيرها من الآثار الجانبية. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لك ماسك الزبادي والليمون للوجه وتفتيح البشرة في الوقت ذاته. فما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:



ماسك الزبادي والليمون للوجه وتفتيح البشرة

ماسك للعناية بالوجه



فوائد الزبادي للبشرة:

ماسك الليمون والزبادي للوجه

يحتوي اللبن الزبادي على فوائد جمالية جمّة؛ لغناه بالكثير من العناصر المغذية كالكالسيوم، وفيتامين B2، وB12، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم. لذا، فهو عنصر فعّال في علاج مشكلات البشرة، وتشمل الآتي:

يقي من شيخوخة البشرة؛ لاحتوائه على حمض الألفا هيدروكسي، وحمض اللاكتيك الذي يخلص البشرة من الجلد الميت الذي يُغلق المسام، ويمنع شيخوخة البشرة المبكّرة.

يرطّب البشرة ويقيها من الجفاف.

يقضي على حبّ الشباب؛ لغناه بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما أنّه غنيّ بالزّك الذي يعالج آثار عيوب حبّ الشباب.

يحافظ على نظافة البشرة ويخلصها من الشوائب، وُخفّف من التصبغات الجلديّة.

يتمتّع الزبادي بخصائص مبيّضة للبشرة ؛ إذ يُساعد في توحيد لون البشرة.

؛ إذ يُساعد في توحيد لون البشرة. يُضفي الإشراق والنضارة على الوجه؛ لاحتوائه على حمض اللبنيك، الذي يمنع إنتاج إنزيم التيروزيناز، وهو الإنزيم المسؤول عن إنتاج مادة الميلانين في البشرة.

يعمل كمقشّر فعّال للجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة. تابعي المزيد:ماسكات مذهلة للبشرة الحساسة



فوائد الليمون للبشرة:

يحتوي الليمون على خصائص هامة في العناية بالبشرة



أما الليمون فيستخدم للعناية بالبشرة، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين C، ومضادات الأكسدة، والسكريات، وأحماض الألفا هيدروكسي. إضافة الى فوائد جمالية عدّة يتميّز بها الليمون، ولعلّ أبرزها:

يساعد في تقشير خلايا البشرة، وإزالة الجلد الميت. وتحفيز من نموّ خلايا جديدة.

يعمل على تفتيح مسام البشرة. وكذلك يساهم في التخلّص من الرؤوس السوداء.

يفتّح لون البشرة؛ ويخفّف من ظهور الكلف الناتج جرّاء الحمل.

يعالج آثار حروق الشّمس والندبات، ويحفز شفاءها كما أنّه يطهّرها أيضًا.

يساعد في إنتاج بروتين الكولاجين للبشرة؛ لاحتوائه على فيتامين "ج" الذي يُساعد في الحدّ من ظهور علامات التجاعيد، ويُحسن من نسيج البشرة.

يقضي على الهالات السوداء تحت العينين لا سيما التجاعيد أسفل العين. تابعي المزيد :ماسكات للبشرة الدهنية مهمة في الصيف Advertisements



ماسك الزبادي والليمون للوجه بالخطوات

يساعد ماسك الزبادي والليمون في تفتيح لون البشرة



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

½ حبّة من الخيار.

خرقة من قماش الشاش.

ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون.



طريقة التحضير والاستخدام:

قومي أوّلاً ببرش الخيار، وضعيه في خرقة الشاش لتصفيته، ثمّ أضيفي إلى العصير المستخرج ملعقة الزبادي، واخلطي جيّداً ومن ثمّ ملعقة عصير اللّيمون.

وزعّي المزيج على الوجه مع التدليك بحركات دائريّة لمدة 10 دقائق، ثمّ يترك لمدّة 5 دقائق أخرى، وأخيراً يشطف بالماء الفاتر.

يطبّق هذا الماسك مرّتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.



فوائد ماسك الزبادي والليمون للوجه:

ينقّي البشرة من الأوساخ المتراكمة على سطحها، وعلاجها من العديد من المشكلات التي تحدث للجلد. كما أنه يساعد في تفتيح لون البشرة.

يعمل اللّيمون على تفتيح البشرة وإزالة البقع عنها تماماً، فيما الخيار ينعشها ويرطّبها، إضافة إلى فوائد الزبادي التي ذكرت سابقًا.



نصائح هامة:

ينصح بتجربة القناع على مساحة صغيرة من الجلد والانتظار لدقيقتين حتى يظهر تأثيره، فقد تعاني البشرة من حساسيّة تّجاه أحد مكوّناته، كاللّيمون، إذْ يعتبر مكوّناً قويّاً على بعض أنواع البشرة، فإذا ظهرت بعض البقع الحمراء أو شعرتِ بحريق بعض الشيء، استبدليه بماء الورد، فهو بديل يحقّق النتيجة نفسها وفي الوقت عينه، هو مكوّن لطيف لا يسبّب أيّ ضرر للبشرة.

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