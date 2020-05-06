الامارات | إيلون ماسك والمغنية غرايمز يرزقان بطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك والمغنية غرايمز يرزقان بطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس شركة تيسلا، الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة، أن شريكة حياته، المغنية الكندية غرايمز، رزقت بطفلهما، وأن «الأم والمولود بحالة جيدة».

ولم يعطِ ماسك (48 عاماً)، الذي يرتبط بغرايمز منذ عام 2018، أي تفاصيل إضافية. وكانت مغنية البوب الكندية غرايمز، البالغة 32 عاماً، قد نشرت صورة تظهر بطنها المتكور عبر «إنستغرام»، في مطلع يناير الماضي. وهذا الطفل هو الأول لغرايمز، فيما لماسك خمسة أبناء. وقد تطلق الملياردير ثلاث مرات، من بينها مرتان من الزوجة نفسها.

ويملك ماسك، أيضاً، شركة «سبايس إكس»، المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية لنقل المؤن والتجهيزات.

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