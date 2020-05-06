الامارات | الدب البني يظهر للمرة الأولى منذ 150 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الدب البني يظهر للمرة الأولى منذ 150 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت عدسات المصورين مقطع فيديو يُظهر دباً بنياً بمحمية طبيعية في شمالي إسبانيا، فيما يقول باحثون إن هذه ربما تكون المرة الأولى منذ 150 عاماً التي تُشاهد فيها هذه النوعية من الدببة.

وذكرت شركة إنتاج الأفلام «زيتون فيلمز» في تغريدة على «تويتر»: «لقد عثرنا على هذا الدب المدهش أثناء تطويرنا لمشروعنا التالي».

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وصوّر فريق بحث من شركة الإنتاج الدب البني في متنزه «أو إنفيرنادييرو» الطبيعي في منطقة جاليسيا، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» وموقع «جسينسيا.كوم» العلمي الإلكتروني. وحسب الموقع يُعتقد أن الدب ذكر ويراوح عمره بين ثلاثة وخمسة أعوام، وربما يكون قد عاش في «أو إنفيرنادييرو» خلال فصل الشتاء بأكمله.

ويُظهر مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب»، الدب وهو يشم العشب الأخضر يوماً بعد يوم، كما التقطت كاميرا للرؤية الليلية صورة الدب وهو يحك ظهره في جذع شجرة، وثبتت شركة «زيتون فيلمز» كاميرات حول الحديقة من أجل مشروعها المسمى «مونتانا أو مورتي» ويعني «الجبل أو الموت».

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