الامارات | 300 هدية ثقافية إلى ضيوف مدينة الإمارات الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 هدية ثقافية إلى ضيوف مدينة الإمارات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضيوف مدينة الإمارات الإنسانية 300 عنوان، من أحدث إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية، في إطار مبادرة «ندعم القراءة»، بهدف رفد ضيوف المدينة الذين يقضون فترة الحجر الصحي فيها، بكتب تساعدهم على قضاء الوقت بالاطلاع والقراءة واكتشاف الثقافات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «نؤمن في الدائرة بأن الثقافة ضامن للتماسك الاجتماعي، لاسيما في الأوقات الصعبة، وعلينا أن نجعلها في متناول الجميع، ونشجع على التفاعل معها، لذا سخّرنا كل منصاتنا الإلكترونية والرقمية لدعم الثقافة، ورفد مكتبتنا الرقمية بأحدث الإصدارات، وإتاحتها أمام الجميع، لجعل القراءة الملاذ الآمن في أوقات التباعد الاجتماعي».

وأضاف: «أطلقنا في هذا السياق العديد من المبادرات وورش العمل والمسابقات الرقمية، التي تحفز جميع أفراد الأسرة على تنويع أساليب التواصل في ما بينهم، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم».

من جهته، أشاد قائد مدينة الإمارات الإنسانية، محمد مطر المرر، بجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المتمثلة في «ندعم القراءة»، ضمن مبادراتها الداعمة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن المدينة تسلمت أكثر من 300 إصدار مميز ومتنوع، تستهدف جميع الفئات العمرية، وتحرص المدينة على الاستفادة منها من خلال إهدائها للضيوف، لتمكينهم من الاطلاع على ثقافة دولة الإمارات، إذ يعد الكتاب خير رفيق في ظل التباعد الاجتماعي للظروف الراهنة، مثمنين جهود الدائرة، وبصمتها الخاصة في المدينة التي ستنشئ مكتبة خاصة.

وأكد المرر أن المدينة تؤمن بأهمية تثقيف الإنسان وتوفير الموارد في جميع الحالات والظروف، سواء للموظفين أو ضيوف المدينة على حد سواء، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الهادفة التي تتبناها المدينة، لإيمانها بأهمية مد جسور التواصل بين المدينة والضيوف، إذ قامت مسبقاً بالعديد من المبادرات والفعاليات لضمان سلامة وراحة الضيوف، آخذة بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

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عبدالله ماجد آل علي:

«الثقافة ضامن للتماسك الاجتماعي.. والقراءة ملاذ آمن في أوقات التباعد الاجتماعي».

محمد مطر المرر:

«المدينة تؤمن بأهمية تثقيف الإنسان، وتوفير الموارد في جميع الحالات والظروف».

- عناوين متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية.

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