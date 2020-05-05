فساتين سهرة باللون الذهبي من وحي النجمات

الفساتين هي الخيار الأول للصبايا في العيد، أما عن السهرات، فسنضيف لمسة السواريه مع الميتاليك الذهبي، لاطلالة عصرية على الموضة،

إذ هيمنت صيحة الميتالك بقوة خلال عروض الأزياء العالمية والعربية،

وظهرت بها تباعًا النجمات بالكثير من الموديلات المختلفة، تحديدًا بـ اللون الذهبي الذي يصيف لمسة أنثوية للمرأة العربية.

الفساتين الطويلة مع الشراشيب

بالعودة لزمن الفن الجميل، سيظهر معه الفساتين بـ اللون الذهبي مع التطريزات اللامعة الانيقة، وسنضيف لها

لمسة عتيقة من الزمن القديم، كاطلالة الإعلامية ناردين فرج، بفستان كلاسيكي بستايل ملكي يشبه نجمة التيتانيك، مثالي لسهرة رومانسية في العيد، من توقيع حمادة فهيم Hamad Fahim،

ولا تنسي وضع أحمر الشفاه الصريح النبيذي أو الأحمر، لاطلالة لا تقاوَم.

وبالفكرة ذاتها ولكن بأسلوب عصري أكثر، ظهرت النجمة اللبنانية نادين نجيم بفستان

ذهبي مع الشراشيب المنسدلة، وبفتحة الصدر الجريئة، من توقيع زهير مراد Zuhair Murad، ونسقت معه كلتش باللون نفسه وحذاء لامع أيضًا.



الجمبسوت المطرز بالكامل

إذا كنتِ تتمتعين بجسد رشيق أو نحيف، فاختاري هذا اللوك المميز من الفنانة المصرية ياسمين، بجمبسوت

مستوحى من فتاة الديسكو بلمسة أنطوان قارح Antoine Kareh، مع حذاء مثلّث من الأمام، يُبرز رشاقتها وكلتش بلون النيود.

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الفساتين القصيرة بخامات مطرزة أو من دون تطريز

إذا كانت مناسبتكِ بسيطة، أو إنكِ امرأة لا تهتم كثيرًا بالتفاصيل، لكن تعنيها الثقة في ما ترتديه أكثر، فسيعجبكِ الفستان القصير الذي اختارته

النجمة هيفاء وهبي بحفلها الأخير بمصر، وارتدت معه جاكيت بلمعات ذهبية أيضًا ليلائم الفستان، مع صندل مفتوح لتكتمل الاطلالة الجريئة.

وفي المقابل أعتمدت الإعلامية كارلا حداد الفستان المطرز بالكامل، كاطلالتها بالذهبي مع الأسود، وصندل ذهبي مفتوح مع الأحبال.



الاعتماد على خامة الفستان

ليس شرطًا أن يكون الفستان مطرزًا بالكامل ليكون بقائمة الميتاليك، فيمكنكِ الاعتماد على الخامات اللامعة لاطلالة بسيطة ومعقدة أيضًا،

كالنجمة إليسا بالفستان الذهبي اللامع بخامة الملاليم الصغيرة.

أو كـ المذيعة مريم سعيد بالاعتماد على خامة الستان الناعمة، مع رسومات الورود

المندمجة مع الفستان، لاطلالة لا تناسب سوى الرشيقات.

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