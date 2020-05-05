هيفاء وهبي وأمل بشوشة تختاران المطبّع بالورود من زهير مراد

اطلالة واحدة مطبّعة بالورود اختارتها كل من النجمتين هيفاء وهبي وأمل بشوشة، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد Zuhair Murad.

وفي التفاصيل فقد نشرت هيفاء وهبي صورًا لها خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، تظهر بفستان ناعم التصميم من توقيع زهير مراد.

أما النجمة أمل بشوشة فكانت قد ظهرت بالاطلالة نفسها في جلسة تصوير خضعت لها.

اطلالة وهبي وبشوشة البيضاء اللون، تميزت بالورود المطبّعة بألوان الزهري والأخضر، إضافة إلى بساطة التصميم القصير الجامع بين النعومة والجرأة.

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واللافت، كان الحزام الأسود الرفيع عند الخصر، الذي أبرز جمال جسدي كلّ من النجمتين، كما ميّز فستان مراد الدانتيل الناعم الذي برز في آخره.

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