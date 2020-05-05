تطويل الشعر في رمضان بخلطات طبيعية سريعة وفعالة

بإمكانك الحصول على شعر طويل مفعم بالحيوية واللمعان في رمضان، من خلال خلطات طبيعية فعالة جداً وسريحة، تحضرينها من مكونات طبيعية تدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالشعر، لا سيما تلك التي تغذي الشعر وتعزز من نموه. فتعرفي الى أقوى خلطات تطويل الشعر في رمضان في هذا المقال.



خلطة القرفة وزيت جوز الهند

تعدّ هذه الخلطة مضادة للميكروبات والفطريات التي تمنع نمو الشعر بالشكل المطلوب. كما تعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتسريع نمو الشعر. اخلطي أربع ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة وربع كوب من زيت جوز الهند، وطبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. اتركي الخليط على شعرك من 30 الى 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة الأفوكادو والعسل

يشتمل الأفوكادو على فيتامينَي A و E والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تمتلك قدرة كبيرة على تطويل الشعر 10 سم خلال أسبوع. اهرسي حبة ناضجة جداً من الأفوكادو، وأضيفي إليها خمس ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي وربع كوب من زيت الزيتون البكر. حركي المكونات جيداً وسخنيها قليلاً على النار. من ثم طبقيها على فروة رأسك وشعرك. لفي شعرك بأسلوب الكعكة واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



خلطة زيت اللوز وزيت الخروع

يُعتبر زيت الخروع من أفضل وأقوى الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر، أما زيت اللوز فيعدّ من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد في تكثيف الشعر ومعالجة مشكلة الشعر الخفيف، ومنحه مظهراً لامعاً مفعماً بالحيوية. امزجي نصف كوب من كل من زيت الخروع وزيت اللوز، وسخنيهما قليلاً على النار. طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك. من ثم، لفي شعرك بمنشفة واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسليه بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.



خلطة زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند

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يعد كلاً من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر وزيادته طوله وكثافته. اخلطي نصف كوب من كل من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند. حركي الزيوت جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك. اتركي الخليط على شعرك مدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة زيت السمسم وزيت الزيتون

يغذي زيت السمسم جذور الشعر وفروة الرأس بعمق، إذ يشتمل على الكثير من العناصر المفيدة لصحة الشعر وتعزيز طوله، من بينها: الفوسفور، الزنك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين H، وفيتامين B6، إضافة الى الأوميغا 3 و4. أما زيت الزيتون، فهو يعد من أكثر الزيوت فعالية في تطويل الشعر، إضافة الى أنه يساعد في الحصول على فروة رأس صحية، كونه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر التي يحتاج إليها الشعر لتعزيز نموه وكثافته، من بينها فيتامينات E و A وB. امزجي كميات متساوية من زيت السمسم وزيت الزيتون، بحيث تكفي لطول شعرك. طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ساعتين، بعدها شطفيه بالماء الدافئ.



خلطة زيت الفيتامين E وزيت الزيتون

يعدّ زيت الفيتامين E من المنبهات التي تقوي الشعيرات الدموية ويحسن الدورة المدوية في فروة الرأس، مما يساعد في نمو الشعر خلال وقت قياسي. ولتعزيز نتائج زيت الفيتامين E، من الأفضل اقترانه بزيت الزيتون الطبيعي. امزجي كبسولتين من زيت فيتامين E مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالمزيج شعرك وفروة رأسك، بحركات هادئة عبر استخدام أطراف أصابعك. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.

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