صيحات بدلات واسعة للعمل بعد كورونا

هيمنت صيحة البدلات الواسعة على مجموعات الأزياء الجاهزة وجمعت بين الأناقة والقصات العملية المريحة.

شاهدي مجموعة صور موديلات بدلات واسعة صيفية واستعدي للعودة الى المكتب بعد إنتهاء أزمة كورونا.



بدلات واسعة مخططة موضة الموسم

شقت البدلات المخططة طريقها إلى مدرجات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، القطع ذات الطابع الرجالي المطبعة بالتقليمات العامودية تألقت بها عارضات ماركة بول آند جو Paul & Joe وتأتي هذه الصيحة لتخدم اطلالات قصيرات القامة.



بدلات واسعة مزينة بحزام موضة 2020



حرص المصممون على تزيين البدلات الرسمية الواسعة بأحزمة من نفس اللون والخامة مما أضفى عليها لمسة أنثوية تجمل القامة لا سيما اذا كانت على شكل الساعة الرملية، من جهتنا نرشح لكِ الموديلات التي حملت توقيع Agnona وOsman.



بدلات واسعة موردة موضة ربيع 2020





انفحي اطلالتك الرسمية بلمسة ربيعية مشرقة وتبني موضة البدلات المغلفة بطبعات الورود الرقيقة والملونة كما في القطعة التي جلبناها لكِ من مجموعة ماركة ميسوني Missoni، نسقيها مع توب أبيض وحذاء بيج بلون الجلد.

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بدلات واسعة بياقات عريضة لاطلالة المكتب

أعادت كبريات الدور موضة البدلات المصممة بياقات عريضة إلى الواجهة، الصيحة التي تناسب صاحبات الجسم النحيل أطلت بها عارضات ماركة روشاس Rochas وJW Anderson وفندي Fendi.



الجاكيتات الطويلة الأبرز في صيف 2020



انتشرت هذا الموسم موضة البدلات المؤلفة من جاكيتات طويلة بعضها يصل إلى منتصف الفخذ مثل الموديلات التي قدمتها أسماء كبيرة مثل Agnona وإيلي تهاري Elie Tahari ونرشحها لصاحبات القوام الكمثري.

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