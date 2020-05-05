هيا عبد السلام أزياء محافظة بأسلوب عصري

القاهرة – لايف ستايل
تعتبر الكويتية هيا عبد السلام أحد أشهر النجمات في الخليج وفي الوطن العربي أيضاً، وقد نالت هذه الشهرة من موهبتها في مجال التمثيل ومن الأدوار التي لعبتها على شاشات التلفاز والأعمال التي قامت بإخراجها، واضافة الى ذلك فقد تميزت بأسلوبها المميز في الموضة التي تجمع فيه بين الأسلوب العصري والأسلوب الراقي والمحافظ.
أبرز مقومات أناقة هيا عبد السلام:
تتمتع هيا عبد السلام بأسلوب لافت في الموضة، وأكثر ما يميز هذا الأسلوب هو كونه عصري وشبابي وفي الوقت عينه محاظ ويتناسب مع نمط اللباس في الوطن العربي، وهذا ما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة والكثير من المعجبات من جيل الشابات اللواتي بستوحين اطلالات متنوعة منها.
ما هي القطع المفضلة بالنسبة لهيا عبد السلام في الموضة:
من يتابع أسلوب هيا عبد السلام في الموضة يكتشف أن هنالك بعض القطع المفضلة بالنسبة لها التي لا تستغني عنها أبداً، مثل بنطلون الجينز الذي تنسقه لمختلف المشاوير الصباحية، وكذلك الفساتين الميدي والماكسي التي تختار معها اكسسوارات لافتة، والتصاميم الأنيقة التي تختارها للمناسبات.
وطبعاً النظارات الشمسية هي عنصر أساسي في اطلالات هيا ولاسيما الصباحية منها.
شاهدي بالصور أجمل اطلالات هيا عبد السلام واستوحي منها ما يعجبك لتتألقي في أسلوب عصري ومحافظ في الوقت عينه.
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