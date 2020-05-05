كيف تنسقين حقيبة الكلاتش مع الإطلالات النهارية

عليكِ إتقان كيفية تنسيق حقائبكِ بشكلٍ يتناغم مع أزيائِك، إذ إنه لا يمكنكِ اختيار شنط كبيرة الحجم مع فساتين سهرة على سبيل المثال . لذلك ، نقدّم لكِ طريقة تنسيق موديل الحقيبة الكلاتش مع أزيائكِ الصيفيّة .



1- الكلاتش مع الفساتين

يمكنكِ تنسيق حقيبة الكلاتش الجلد مع فساتين السهرة وفساتين نهارية أيضًا ، لذا نسّقي فستانًا من صيحة الكاروهات مع حقيبة الجلد، وصندل بكعب مفتوح .



2- الكلاتش مع الشورت

نسّقي حقيبة الكلاتش الجلدية من ماركة كلوي مع صيحة الشورت الكاروهات، وقميص أبيض نسائي لاطلالة رسميّة موفّقة .



3- الكلاتش من ماركة دولتشي آند غابانا

إن كنتِ من محبّي صيحة الأزياء والاكسسوارات المورّدة ، اختاري حقيبة الكلاتش من دولتشي آند غابانا، ونسّقيها مع فستان ميدي فضفاض من اللون الأبيض وصندل من اللون نفسه .



4- الكلاتش من غوتشي

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لمحبّي الحقائب بألوان داكنة، اختاري الكلاتش الدائري من ماركة غوتشي مع صيحة التنانير الميدي الجلدية من اللون البوردو .



5- الكلاتش من ماركة برادا

نسّقي الكلاتش المزيّن بطبعات من ماركة برادا، مع اطلالة مونوكروم صيفيّة من اللون الأسود .



6- الكلاتش من إيف سان لوران

من الحقائب الأكثر شيوعًا خلال صيف 2020هي الحقيبة الصغيرة جدًّا بشكل مثلّث، كالتي قدّمتها ماركة إيف سان لوران من اللون الأسود الجلدي، مع علامة الدار باللون الذهبي . نسّقي هذه الحقيبة كما نسّقتها بريانكا تشوبرا في آخر ظهورٍ لها مع أزياء بصيحة المونوكروم .

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