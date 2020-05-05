تنسيقات رمضانية من الفنانة أروى

تتأنق الفنانة أروى بالعديد من الإطلالات المناسبة لشهر رمضان، ومن أبرز خياراتها جمعنا لمُحِبَّاتِها هذه الإطلالات؛ ليتألقن على طريقتها في هذا الشهر.

خيارات اللون الأبيض

تجملت أروى بالعديد من الإطلالات البيضاء، من أبرزها جلابية بيضاء برسوم ذهبية مع معطف قصير بذات التصميم، ونسقت فستانًا أبيض مع وشاح مزين بالفضي والأحمر.



إطلالات لمُحِبَّات اللون الأزرق

فستان سماوي بخطوط بيضاء ومزين برسومات بيضاء وفضية،

اعتمدت أروى على اللون الأزرق في إطلالاتها، ومنها أطلت بفستان سماوي بخطوط بيضاء ومزين برسومات بيضاء وفضية، وظهرت بجلابية كحلية مزينة بالأبيض والذهبي، وارتدت فستانًا مزينًا بخطوط بتدرجات اللون الأزرق، واختارت فستانًا سماويًّا مزينًا برسومات كبيرة ذهبية، وأكملته بمعطف طويل بذات التصميم.

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تنسيقات بالوشاح

جلابية فوشيا مُكملة بوشاح فوشيا

لإطلالات عصرية، تزينت أروى بجلابيات مزينة بوشاح، منها جلابية فوشيا بسيطة مُكملة بوشاح فوشيا مزين بخطوط، وأخرى مصممة باللون الذهبي مع وشاح بني بتطريزات ذهبية.

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