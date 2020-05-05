الامارات | "الصحة العالمية" : "كورونا" ظهر في فرنسا قبل الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" : "كورونا" ظهر في فرنسا قبل الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن تقريرا عن ظهور حالة "كوفيد-19" في فرنسا مطلع ديسمبر الماضي، أي أبكر مما كان معتقدا عن موعد بدء انتشار المرض وقبل ظهوره في الصين، ليس مفاجئا وحثت الدول الأخرى على تحري أي حالات مبكرة أخرى يشتبه أنهال لمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. وبحسب " سكاي نيوز" فإن السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس، لأول مرة، يوم 31 ديسمبر الماضي، ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير.

ورأى المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، أن التقرير الفرنسي عن الحالة المبكرة يعطي صورة جديدة تماما لكل شيء".

وأضاف "النتائج تساعد في فهم الانتشار المحتمل للفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل أفضل" وتابع أن حالات مبكرة أخرى قد تظهر من إعادة فحص العينات.

وتوصل مستشفى في فرنسا أعاد فحص عينات لمرضى الالتهاب الرئوي، إلى أنه عالج رجلا كان مصابا بمرض كوفيد-19 في 27 ديسمبر الماضي، أي قبل نحو شهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة.

وحث ليندماير دولا أخرى على فحص سجلات حالات الالتهاب الرئوي ذات المصدر غير المحدد في أواخر 2019، قائلا إن ذلك سيعطي العالم"صورة جديدة أكثر وضوحا" عن التفشي.

ورد ليندماير على سؤال عن منشأ الفيروس في الصين قائلا "من المهم للغاية" بحث هذا الأمر.

وأضاف مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، يوم الاثنين، أن مدير عام المنظمة أثار مسألة منشأ الفيروس "على أعلى مستوى" أثناء بعثة المنظمة للصين في يناير الماضي.

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