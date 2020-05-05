الامارات | اليابان: عقار ريمديسيفير ربما يعتمد الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: عقار ريمديسيفير ربما يعتمد الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، ربما تعتمده اليابان كعلاج لمرضى كوفيد-19 في الداخل عندما تجتمع هيئة المراجعة التابعة لوزارة الصحة يوم الخميس.

وأجازت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد. وتقدمت شركة جيلياد ساينسز بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

وأضاف كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم الثلاثاء إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور. وأضاف «بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن».

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